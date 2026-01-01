El creador de agendas online de Doodle es la forma más rápida y sencilla de planificar reuniones y horarios para tus empleados, equipos y clientes. Te ofrece una visión completa de quién está disponible y para cualquier reunión o reuniones. De hecho, con Doodle, programarás las reuniones más rápida y eficazmente que nunca. Empezar es fácil con el proceso de programación paso a paso de Doodle. Estarás encantado con los resultados y tendrás tus reuniones programadas en cuestión de minutos. Haz una encuesta ¡gratis!

A continuación te explicamos cómo empezar a utilizar Doodle:

¿Cómo se utiliza un creador de calendarios gratuito?

¿Cómo conectar mi calendario al creador de horarios?

¿Cómo llevar la programación al siguiente nivel con Doodle Premium?

Crear una encuesta de grupo

¿Cómo se utiliza un creador de horarios gratuito?

Una de las muchas ventajas del de Doodle Poll Maker es la sencilla interfaz que permite a tus participantes marcar de forma independiente las fechas y horas en las que están disponibles para la reunión. En primer lugar, inicia tu encuesta Doodle eligiendo "crear un Doodle" en la parte superior de la página. En el primer paso incluye el nombre de la reunión que te gustaría celebrar, el lugar de la reunión y las notas que quieras. Para este ejemplo, usaremos 'Reunión del Consejo'. El lugar es 'nuestras oficinas' y añadimos una pequeña nota, que sería echar un vistazo al orden del día de antemano.

Programar reuniones para toda una semana, o un mes, ¡o incluso para todo un equipo!

Haz clic en el paso 2 para añadir las opciones de hora. Para la reunión de la Junta en febrero, vamos a asegurarnos de añadir varias opciones de horario para que nuestros participantes puedan asegurarse de encontrar la mejor hora. Si estás programando reuniones para un periodo de tiempo más largo, puedes incluir simplemente todas las opciones para esas reuniones o turnos. Puedes elegir la vista de mes para ver todos los días del mes y luego añadir las horas a la derecha. Si eliges la vista por semanas, puedes añadir las franjas horarias directamente al calendario.

Crear una encuesta de grupo

En el paso 3 puedes añadir opciones adicionales como sí, no, si es necesario, opciones limitadas o encuestas ocultas (si quieres que tus invitados permanezcan en el anonimato). También puedes explorar nuevas funciones. Aquí también puedes ver varias opciones Premium Doodle, como fechas límite para las encuestas y solicitudes de información adicional.

Añada su nombre y dirección de correo electrónico en el último paso (para que podamos enviarle su enlace de administración privado) y, a continuación, podrá enviar el calendario de reuniones a sus participantes. Lo único que tienen que hacer es abrir tu enlace, elegir la hora u horas que mejor se adapten a sus horarios. En unos minutos habrás encontrado la mejor hora para todos. Así de sencillo. Pruébelo hoy mismo.

Crear una encuesta de grupo

¿Cómo conecto mi calendario al creador de horarios?

Doodle es también una gran opción para los usuarios que ya utilizan software de calendario para organizar su vida profesional o personal. Doodle es compatible con todo tipo de aplicaciones de calendario populares como Google Calendars, Office 365 y Outlook.com. Es fácil integrar tu calendario a la perfección para aumentar la productividad y una mayor transparencia cuando se trata de organizar reuniones. En la imagen inferior puedes ver el aspecto de tu calendario conectado a Doodle. Verás todas tus citas junto a las opciones de tiempo propuestas por Doodle. Se acabó el ir y venir entre aplicaciones. Sólo tienes que elegir "cuenta" en el menú de la parte superior de la pantalla (cuando hayas iniciado sesión) y, a continuación, elegir calendarios en la parte izquierda de la pantalla. Elige qué calendario o calendarios quieres añadir.

¿Cómo llevar la programación al siguiente nivel con Doodle Premium?

Además del creador de agendas online, Doodle también ofrece otros servicios y herramientas para ayudarte a organizar tu vida. Aprovecha nuestro bot de Slack, la integración con Zapier y las funciones adicionales de Doodle con Doodle Premium. Regístrate hoy mismo y disfruta de la programación más sencilla con Doodle.