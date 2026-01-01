Doodle का ऑनलाइन शेड्यूल मेकर आपके कर्मचारियों, टीमों और ग्राहकों के लिए बैठकों और शेड्यूल की योजना बनाने का सबसे तेज़ और आसान तरीका है। यह आपको इस बात का एक व्यापक अवलोकन देता है कि कौन किसी भी बैठक या बैठकों के लिए उपलब्ध है। वास्तव में, Doodle के साथ, आप पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी और अधिक कुशलता से बैठकों का शेड्यूल बनाएँगे। Doodle की चरण-दर-चरण प्रक्रिया के साथ शुरुआत करना आसान है। आप परिणामों से रोमांचित होंगे और आपकी बैठकें मिनटों में निर्धारित हो जाएँगी। एक पोल बनाएं मुफ़्त में!

Doodle के साथ शुरुआत करने का तरीका यहाँ है:

आप मुफ्त शेड्यूल मेकर का उपयोग कैसे करते हैं?

आप मेरा कैलेंडर शेड्यूल मेकर से कैसे जोड़ते हैं?

आप Doodle Premium के साथ शेड्यूलिंग को अगले स्तर पर कैसे ले जाते हैं?

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आप मुफ्त शेड्यूल मेकर का उपयोग कैसे करते हैं?

Doodle के कई फायदों में से एक नि:शुल्क पोल निर्माता यह एक सरल इंटरफ़ेस है जो आपके प्रतिभागियों को स्वतंत्र रूप से उन तारीखों और समयों को चिह्नित करने की अनुमति देता है जब वे बैठक के लिए उपलब्ध हैं। सबसे पहले, पेज के शीर्ष पर 'Doodle बनाएँ' चुनकर अपना Doodle पोल शुरू करें। पहले चरण में उस बैठक का नाम शामिल करें जिसे आप आयोजित करना चाहते हैं, बैठक का स्थान, और कोई भी नोट्स जो आप जोड़ना चाहें। इस उदाहरण के लिए, हम 'बोर्ड मीटिंग' का उपयोग करेंगे। स्थान 'हमारे कार्यालय' है और हमने एक छोटा नोट जोड़ा है, जो एजेंडा को पहले से देखने के लिए है।

पूरे सप्ताह या महीने या पूरी टीम के लिए बैठकें निर्धारित करना!

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समय विकल्प जोड़ने के लिए चरण 2 पर क्लिक करें। फरवरी में होने वाली बोर्ड बैठक के लिए, आइए सुनिश्चित करें कि हम कई समय विकल्प जोड़ें ताकि हमारे प्रतिभागी सबसे उपयुक्त समय ढूंढ सकें। यदि आप लंबी अवधि के लिए बैठकें या शिफ्टें निर्धारित कर रहे हैं, तो आप उन सभी के लिए सभी विकल्पों को शामिल कर सकते हैं। आप महीने का दृश्य चुनकर महीने के सभी दिन देख सकते हैं और फिर दाईं ओर समय जोड़ सकते हैं। यदि आप सप्ताह का दृश्य चुनते हैं, तो आप समय स्लॉट सीधे कैलेंडर में जोड़ सकते हैं।

चरण 3 के दौरान आप बोनस सेटिंग्स जोड़ सकते हैं, जैसे हाँ, नहीं, आवश्यकतानुसार, सीमित विकल्प या छिपे हुए पोल (यदि आप चाहते हैं कि आपके अतिथि गुमनाम रहें)। खोजने के लिए शानदार नई सुविधाएँ भी हैं। यहाँ आप पोल की समय-सीमा और अतिरिक्त जानकारी अनुरोध जैसी कई Premium Doodle सुविधाएँ भी देख सकते हैं।

अंतिम चरण में अपना नाम और ईमेल पता दर्ज करें (ताकि हम आपको आपका निजी प्रशासन लिंक भेज सकें) और फिर आप अपने प्रतिभागियों को बैठक का समय भेज सकते हैं। उन्हें बस आपका लिंक खोलना है और अपने अनुकूल समय चुनना है। कुछ ही मिनटों में आप सभी के लिए सबसे उपयुक्त समय ढूंढ लेंगे। यह वास्तव में इतना सरल है! आज ही इसे आज़माएँ।

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आप मेरा कैलेंडर शेड्यूल मेकर से कैसे जोड़ते हैं?

Doodle उन उपयोगकर्ताओं के लिए भी एक बेहतरीन विकल्प है जो पहले से ही अपने व्यवसाय या व्यक्तिगत जीवन को व्यवस्थित करने के लिए कैलेंडर सॉफ़्टवेयर का उपयोग करते हैं। Doodle Google Calendars, Office 365, और Outlook.com जैसी सभी प्रकार की लोकप्रिय कैलेंडर एप्लिकेशनों का समर्थन करता है। बैठकें आयोजित करने के प्रयास में उत्पादकता बढ़ाने और अधिक पारदर्शिता के लिए अपने कैलेंडर को सहजता से एकीकृत करना आसान है। नीचे दी गई छवि में आप देख सकते हैं कि आपका कैलेंडर Doodle से जुड़ने पर कैसा दिखता है। आप अपनी सभी अपॉइंटमेंट्स अपने Doodle द्वारा प्रस्तावित समय विकल्पों के साथ देखेंगे। अब एप्लिकेशनों के बीच बार-बार स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। बस स्क्रीन के शीर्ष पर मेनू से 'खाता' चुनें (जब लॉग इन हो), और फिर स्क्रीन के बाईं ओर कैलेंडर चुनें। वह कैलेंडर या कैलेंडर चुनें जिन्हें आप जोड़ना चाहते हैं।

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आप Doodle Premium के साथ शेड्यूलिंग को अगले स्तर पर कैसे ले जाते हैं?

ऑनलाइन शेड्यूल मेकर के साथ-साथ, Doodle आपको अपने जीवन को व्यवस्थित करने में मदद करने के लिए कई अन्य सेवाएँ और उपकरण भी प्रदान करता है। हमारे Slack बॉट, Zapier इंटीग्रेशन और Doodle Premium के साथ बोनस Doodle सुविधाओं का लाभ उठाएँ। आज ही साइन अप करें और Doodle के साथ आसान शेड्यूलिंग का आनंद लें।बिंदु