Doodles onlineverktyg för schemaläggning är det snabbaste och enklaste sättet att planera möten och scheman för dina medarbetare, team och kunder. Det ger dig en fullständig översikt över vem som är tillgänglig för ett eller flera möten. Med Doodle kommer du faktiskt att kunna boka möten snabbare och mer effektivt än någonsin tidigare. Det är enkelt att komma igång med Doodles steg-för-steg-guide för schemaläggning. Du kommer att bli mycket nöjd med resultatet och ha dina möten inplanerade på bara några minuter. Skapa en omröstning helt gratis!

Prova gratis

Så här kommer du igång med Doodle:

Hur använder man ett gratis verktyg för att skapa scheman?

Hur kopplar man ihop min kalender med schemaläggaren?

Hur tar man schemaläggningen till nästa nivå med Doodle Premium?

Hur använder man ett gratis verktyg för att skapa scheman?

En av de många fördelarna med Doodle är gratis verktyg för att skapa omröstningar är det enkla gränssnittet som gör det möjligt för deltagarna att själva ange vilka datum och tider de är tillgängliga för mötet. Börja med att starta din Doodle-omröstning genom att välja ”Skapa en Doodle” högst upp på sidan. I det första steget anger du namnet på mötet du vill hålla, mötesplatsen och eventuella anteckningar. I det här exemplet använder vi ”Styrelsemöte”. Platsen är ”våra kontor” och vi har lagt till en liten anteckning om att man bör gå igenom dagordningen i förväg.

Planera möten för en hel vecka, en hel månad eller till och med för ett helt team!

Klicka vidare till steg 2 för att lägga till tidsalternativ. För styrelsemötet i februari bör vi se till att lägga till flera tidsalternativ så att deltagarna kan hitta den tid som passar dem bäst. Om du planerar möten över en längre tidsperiod kan du helt enkelt inkludera alla alternativ för dessa möten eller arbetspass. Du kan välja månadsvyn för att se alla dagar i månaden och sedan lägga till tiderna till höger. Om du väljer veckovyn kan du lägga till tidsluckorna direkt i kalendern.

I steg 3 kan du lägga till extra inställningar som ja, nej, vid behov, begränsade alternativ eller dolda omröstningar (om du vill att dina gäster ska kunna vara anonyma). Det finns också flera spännande nya funktioner att utforska. Här kan du även se flera Doodle-alternativ, såsom tidsgränser för omröstningar och möjlighet att begära ytterligare information.

Fyll i ditt namn och din e-postadress i det sista steget (så att vi kan skicka dig din privata administrationslänk) och sedan kan du skicka ut mötesplanen till dina deltagare. Allt de behöver göra är att öppna din länk och välja den tid eller de tider som passar deras scheman. På några minuter har du hittat den bästa tiden för alla. Det är verkligen så enkelt! Prova redan idag.

Prova gratis

Hur kopplar man ihop min kalender med schemaläggaren?

Doodle är också ett utmärkt val för användare som redan använder kalenderprogram för att organisera sitt arbete eller privatliv. Doodle stöder alla typer av populära kalenderapplikationer, såsom Google Kalender, Office 365 och Outlook.com. Det är enkelt att integrera din kalender sömlöst för ökad produktivitet och större överskådlighet när du ska organisera möten. På bilden nedan kan du se hur din kalender ser ut när den är kopplad till Doodle. Du ser alla dina möten tillsammans med de tidsförslag som Doodle föreslår. Nu slipper du växla fram och tillbaka mellan olika program. Välj bara ”Konto” i menyn högst upp på skärmen (när du är inloggad) och välj sedan ”Kalendrar” på vänster sida av skärmen. Välj vilken eller vilka kalendrar du vill lägga till.

Hur tar man schemaläggningen till nästa nivå med Doodle Premium?

Förutom verktyget för att skapa scheman online erbjuder Doodle även en rad andra tjänster och verktyg som hjälper dig att organisera din vardag. Dra nytta av vår Slack-bot, Zapier-integrationen och extra Doodle-funktioner med Doodle Premium. Registrera dig redan idag och upplev hur enkelt det är att boka möten med Doodle.