Narzędzie Doodle do tworzenia harmonogramów online to najszybszy i najłatwiejszy sposób na planowanie spotkań i harmonogramów dla pracowników, zespołów i klientów. Zapewnia ono kompleksowy przegląd dostępności poszczególnych osób na dowolne spotkanie lub spotkania. Dzięki Doodle będziesz umawiać spotkania szybciej i wydajniej niż kiedykolwiek wcześniej. Rozpoczęcie pracy z Doodle jest proste dzięki procesowi tworzenia harmonogramów krok po kroku. Będziesz zachwycony wynikami, a spotkania zaplanujesz w ciągu kilku minut. Utwórz ankietę za darmo!

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Oto jak zacząć korzystać z serwisu Doodle:

Jak korzystać z darmowego narzędzia do tworzenia harmonogramów?

Jak połączyć mój kalendarz z narzędziem do tworzenia harmonogramów?

Jak dzięki Doodle Premium przenieść planowanie na wyższy poziom?

Jak korzystać z darmowego narzędzia do tworzenia harmonogramów?

Jedną z wielu zalet serwisu Doodle jest darmowe narzędzie do tworzenia ankiet to prosty interfejs, który pozwala uczestnikom samodzielnie zaznaczyć daty i godziny, w których są dostępni na spotkanie. Najpierw uruchom ankietę Doodle, wybierając opcję „Utwórz Doodle” u góry strony. W pierwszym kroku podaj nazwę spotkania, które chcesz zorganizować, miejsce spotkania oraz dowolne uwagi. W tym przykładzie użyjemy nazwy „Posiedzenie zarządu”. Miejscem spotkania są „nasze biura”, a dodaliśmy krótką uwagę, aby uczestnicy zapoznali się z porządkiem obrad przed spotkaniem.

Planowanie spotkań na cały tydzień, miesiąc, a nawet dla całego zespołu!

Kliknij, aby przejść do kroku 2 i dodać opcje godzinowe. W przypadku posiedzenia zarządu w lutym dodajmy kilka opcji godzinowych, aby uczestnicy mogli wybrać dla siebie najdogodniejszy termin. Jeśli planujesz spotkania na dłuższy okres, możesz po prostu uwzględnić wszystkie opcje dotyczące tych spotkań lub zmian. Możesz wybrać widok miesięczny, aby wyświetlić wszystkie dni miesiąca, a następnie dodać godziny po prawej stronie. Jeśli wybierzesz widok tygodniowy, możesz dodać przedziały czasowe bezpośrednio do kalendarza.

W kroku 3 możesz dodać dodatkowe ustawienia, takie jak „tak”, „nie”, „w razie potrzeby”, „ograniczone opcje” lub „ukryte ankiety” (jeśli chcesz, aby Twoi goście zachowali anonimowość). Znajdziesz tu również świetne nowe funkcje, które warto wypróbować. Możesz tu również zapoznać się z kilkoma opcjami Doodle Premium, takimi jak terminy zakończenia ankiet i prośby o dodatkowe informacje.

W ostatnim kroku podaj swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail (abyśmy mogli wysłać Ci prywatny link do panelu administracyjnego), a następnie wyślij harmonogram spotkań do uczestników. Wystarczy, że klikną w link i wybiorą termin lub terminy, które pasują do ich harmonogramów. W ciągu kilku minut znajdziesz termin dogodny dla wszystkich. To naprawdę takie proste! Wypróbuj to już dziś.

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Jak połączyć mój kalendarz z narzędziem do tworzenia harmonogramów?

Doodle to również doskonały wybór dla użytkowników, którzy już korzystają z oprogramowania kalendarzowego do organizowania spraw służbowych lub prywatnych. Doodle obsługuje wszystkie popularne aplikacje kalendarzowe, takie jak Kalendarz Google, Office 365 i Outlook.com. Łatwo zintegrujesz swój kalendarz, co pozwoli zwiększyć wydajność i zapewni większą przejrzystość podczas organizowania spotkań. Na poniższym obrazku możesz zobaczyć, jak wygląda Twój kalendarz po połączeniu z Doodle. Zobaczysz wszystkie swoje terminy obok proponowanych przez Doodle opcji czasowych. Koniec z przełączaniem się między aplikacjami. Wystarczy wybrać opcję „konto” z menu u góry ekranu (po zalogowaniu się), a następnie wybrać kalendarze po lewej stronie ekranu. Wybierz kalendarz lub kalendarze, które chcesz dodać.

Jak dzięki Doodle Premium przenieść planowanie na wyższy poziom?

Oprócz narzędzia do tworzenia harmonogramów online Doodle oferuje również szereg innych usług i narzędzi, które pomogą Ci zorganizować swoje życie. Skorzystaj z naszego bota na Slacku, integracji z Zapier oraz dodatkowych funkcji Doodle dostępnych w ramach Doodle Premium. Zarejestruj się już dziś i ciesz się prostym planowaniem dzięki Doodle.