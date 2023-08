O programador on-line da Doodle é a maneira mais rápida e fácil de planejar reuniões e horários para seus funcionários, equipes e clientes. Ele lhe dá uma visão abrangente de quem está disponível e para qualquer reunião ou reuniões. Na verdade, com o Doodle, você agendará reuniões mais rápida e eficientemente do que nunca. Começar é fácil com o processo passo-a-passo de elaboração de horários do Doodle. Você ficará entusiasmado com os resultados e terá suas reuniões agendadas em atas. Faça uma pesquisa de graça!

Veja como começar a usar o Doodle:

Como usar um criador de agendas gratuito?

Como conectar meu calendário ao criador de agendas?

Como levar o agendamento para o próximo nível com o Doodle Premium?

Como você usa um programador gratuito?

Uma das muitas vantagens do Doodle's free poll maker é a interface simples que permite que seus participantes marquem independentemente as datas e horários em que estão disponíveis para a reunião. Primeiro, inicie sua enquete Doodle escolhendo "criar um Doodle" no topo da página. No primeiro passo, inclua o nome da reunião que você gostaria de ter, o local da reunião e as notas que quiser. Para este exemplo, usaremos 'reunião da Diretoria'. O local é 'nossos escritórios' e acrescentamos uma pequena nota, que seria para ver a agenda de antemão.

Agendamento de reuniões para uma semana, ou mês inteiro, ou mesmo para uma equipe inteira!

Clique no passo 2 para adicionar as opções de tempo. Para a reunião da diretoria em fevereiro, vamos nos certificar de adicionar várias opções de tempo para que nossos participantes possam ter certeza de que encontrarão o melhor momento. Se você estiver agendando reuniões por um período de tempo maior, você poderia simplesmente incluir todas as opções para essas reuniões ou turnos. Você pode escolher a visão do mês para ver todos os dias do mês e depois adicionar os horários à direita. Se você escolher a visão da semana, poderá adicionar as faixas horárias diretamente ao calendário.

Durante a etapa 3 você pode adicionar configurações de bônus como sim, não, se necessário, opções limitadas ou pesquisas ocultas (se você gostaria que seus convidados permanecessem anônimos). Há grandes novidades a serem exploradas também. Aqui você também pode ver várias opções do Premium Doodle, tais como prazos de votação e pedidos de informações adicionais.

Adicione seu nome e endereço de e-mail à última etapa (para que possamos enviar-lhe seu link privado de administração) e, em seguida, você poderá enviar o cronograma da reunião a seus participantes. Tudo que eles têm que fazer é abrir seu link, escolher a hora ou horários que se adequam aos seus horários. Em minutos você encontrou o melhor horário para todos. É realmente assim tão simples! Experimente hoje mesmo.

Como você conecta meu calendário com o programador?

O Doodle também é uma ótima escolha para usuários que já utilizam software de calendário para organizar sua vida comercial ou pessoal. O Doodle suporta todos os tipos de aplicativos de calendário populares como Google Calendars, Office 365, e Outlook.com. É fácil integrar seu calendário sem problemas para aumentar a produtividade e maior transparência ao tentar organizar reuniões. Na imagem abaixo você pode ver como seu calendário se parece conectado ao Doodle. Você verá todos os seus compromissos ao lado das opções de horário propostas pelo Doodle. Chega de alternar entre as aplicações. Basta escolher 'conta' no menu no topo da tela (quando conectado), e então escolher calendários no lado esquerdo da tela. Escolha qual calendário ou calendários você gostaria de adicionar.

Como você leva a programação para o próximo nível com o Doodle Premium?

Além do programador online, a Doodle também oferece uma gama de outros serviços e ferramentas para ajudá-lo a organizar sua vida. Aproveite as vantagens de nosso Slack bot, integração Zapier e recursos bônus do Doodle com o Doodle Premium. Inscreva-se hoje e aproveite a programação simplificada com o Doodle.