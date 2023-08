Der Online-Terminplaner von Doodle ist der schnellste und einfachste Weg, um Besprechungen und Termine für Ihre Mitarbeiter, Teams und Kunden zu planen. Er gibt Ihnen einen umfassenden Überblick darüber, wer verfügbar ist und für welches Meeting oder welche Meetings. Mit Doodle planen Sie Besprechungen schneller und effizienter als je zuvor. Der Einstieg in die Terminplanung mit Doodle ist einfach und erfolgt Schritt für Schritt. Sie werden von den Ergebnissen begeistert sein und Ihre Besprechungen in wenigen Minuten geplant haben. Umfrage erstellen kostenlos!

Kostenlos testen

Hier erfahren Sie, wie Sie mit Doodle loslegen können:

Wie benutzt man einen kostenlosen Terminplaner?

Wie kann ich meinen Kalender mit dem Terminplaner verbinden?

Wie bringt man die Terminplanung mit Doodle Premium auf die nächste Stufe?

Wie verwenden Sie einen kostenlosen Terminplaner?

Einer der vielen Vorteile des Doodle free poll maker ist die einfache Schnittstelle, die es Ihren Teilnehmern ermöglicht, selbständig die Daten und Zeiten zu markieren, an denen sie für das Meeting verfügbar sind. Starten Sie zunächst Ihre Doodle-Umfrage, indem Sie oben auf der Seite "Doodle erstellen" wählen. Geben Sie im ersten Schritt den Namen des gewünschten Meetings, den Ort des Meetings und beliebige Notizen ein. In diesem Beispiel verwenden wir "Vorstandssitzung". Der Ort ist "unser Büro", und wir fügen eine kleine Notiz hinzu, die besagt, dass man sich die Tagesordnung vorher ansehen sollte.

Planung von Besprechungen für eine ganze Woche, einen Monat oder sogar ein ganzes Team

Klicken Sie auf Schritt 2, um die Zeitoptionen hinzuzufügen. Für die Vorstandssitzung im Februar sollten wir mehrere Zeitoptionen hinzufügen, damit unsere Teilnehmer die beste Zeit finden können. Wenn Sie Besprechungen für einen längeren Zeitraum planen, können Sie einfach alle Optionen für diese Besprechungen oder Schichten hinzufügen. Wählen Sie die Monatsansicht, um alle Tage des Monats zu sehen, und fügen Sie dann die Zeiten auf der rechten Seite hinzu. Wenn Sie die Wochenansicht wählen, können Sie die Zeitfenster direkt in den Kalender einfügen.

In Schritt 3 können Sie Bonuseinstellungen wie Ja, Nein, Wenn-Bedarf, begrenzte Optionen oder versteckte Umfragen (wenn Sie möchten, dass Ihre Gäste anonym bleiben) hinzufügen. Es gibt auch tolle neue Funktionen zu entdecken. Hier sehen Sie auch verschiedene Premium-Doodle-Optionen, wie z. B. Abgabetermine für Umfragen und zusätzliche Informationsanfragen.

Fügen Sie im letzten Schritt Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse hinzu (damit wir Ihnen Ihren privaten Verwaltungslink senden können), und schon können Sie den Besprechungsplan an Ihre Teilnehmer senden. Diese müssen nur noch Ihren Link öffnen und die Zeit(en) auswählen, die in ihren Terminkalender passen. In wenigen Minuten haben Sie die beste Zeit für alle gefunden. Es ist wirklich so einfach! Probieren Sie es noch heute aus.

Wie kann ich meinen Kalender mit dem Schedule Maker verbinden?

Doodle ist auch eine gute Wahl für Benutzer, die bereits eine Kalendersoftware verwenden, um ihr Geschäfts- oder Privatleben zu organisieren. Doodle unterstützt alle gängigen Kalenderprogramme wie Google Calendars, Office 365 und Outlook.com. Es ist einfach, Ihren Kalender nahtlos zu integrieren, um die Produktivität zu steigern und die Transparenz bei der Organisation von Meetings zu erhöhen. Auf dem Bild unten sehen Sie, wie Ihr Kalender in Doodle aussieht. Sie sehen alle Ihre Termine neben den von Doodle vorgeschlagenen Zeitoptionen. Sie müssen nicht mehr zwischen verschiedenen Anwendungen hin- und herwechseln. Wählen Sie einfach "Konto" aus dem Menü am oberen Rand des Bildschirms (wenn Sie eingeloggt sind) und wählen Sie dann "Kalender" auf der linken Seite des Bildschirms. Wählen Sie den Kalender oder die Kalender, die Sie hinzufügen möchten.

Wie können Sie mit Doodle Premium die Terminplanung auf die nächste Stufe bringen?

Neben dem Online-Terminplaner bietet Doodle eine Reihe von weiteren Diensten und Tools, die Ihnen helfen, Ihr Leben zu organisieren. Profitieren Sie von unserem Slack-Bot, der Zapier-Integration und weiteren Doodle-Funktionen mit Doodle Premium. Melden Sie sich noch heute an und genießen Sie die einfache Terminplanung mit Doodle.