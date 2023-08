L'agenda online di Doodle è il modo più semplice e veloce per pianificare riunioni e orari per i vostri dipendenti, team e clienti. Fornisce una panoramica completa di chi è disponibile e per qualsiasi riunione o incontri. Con Doodle, infatti, potrete pianificare le riunioni in modo più rapido ed efficiente che mai. Iniziare è facile grazie al processo di pianificazione passo-passo di Doodle. Sarete entusiasti dei risultati e potrete programmare le vostre riunioni in pochi minuti. Fate un sondaggio gratuitamente!

Ecco come iniziare con Doodle:

Come si usa l'agenda gratuita?

Come si collega il calendario all'agenda?

Come si fa a portare la programmazione al livello successivo con Doodle Premium?

Come si usa un programma gratuito?

Uno dei molti vantaggi del di Doodle Poll Maker è la semplice interfaccia che permette ai partecipanti di segnare autonomamente le date e gli orari in cui sono disponibili per la riunione. Per prima cosa, iniziate il vostro sondaggio Doodle scegliendo "crea un Doodle" nella parte superiore della pagina. Nella prima fase includete il nome della riunione che desiderate organizzare, il luogo della riunione e le note che desiderate. Per questo esempio, useremo "Riunione del consiglio di amministrazione". Il luogo è "i nostri uffici" e abbiamo aggiunto una piccola nota che invita a consultare l'ordine del giorno in anticipo.

Programmazione di riunioni per un'intera settimana, o un mese, o addirittura per un intero team!

Fare clic sul passaggio 2 per aggiungere le opzioni di orario. Per la riunione del consiglio di febbraio, assicuriamoci di aggiungere diverse opzioni di orario, in modo che i partecipanti possano trovare l'orario migliore. Se si programmano riunioni per un periodo di tempo più lungo, si possono semplicemente includere tutte le opzioni per le riunioni o i turni. È possibile scegliere la vista mese per visualizzare tutti i giorni del mese e aggiungere gli orari sulla destra. Se si sceglie la vista settimana, è possibile aggiungere le fasce orarie direttamente al calendario.

Durante la fase 3 è possibile aggiungere impostazioni bonus come sì, no, se necessario, opzioni limitate o sondaggi nascosti (se si desidera che gli ospiti rimangano anonimi). Ci sono anche nuove caratteristiche da esplorare. Qui potete vedere anche diverse opzioni di Premium Doodle, come le scadenze dei sondaggi e le richieste di informazioni aggiuntive.

Aggiungete il vostro nome e l'indirizzo e-mail nell'ultimo passaggio (in modo da potervi inviare il vostro link privato di amministrazione) e poi potrete inviare il programma della riunione ai vostri partecipanti. Tutto ciò che devono fare è aprire il vostro link e scegliere l'ora o le ore più adatte ai loro programmi. In pochi minuti avrete trovato l'orario migliore per tutti. È davvero così semplice! Provate oggi stesso.

Come si fa a collegare il mio calendario all'agenda?

Doodle è un'ottima scelta anche per gli utenti che già utilizzano un software di calendario per organizzare la propria vita professionale o personale. Doodle supporta tutte le applicazioni di calendario più diffuse, come Google Calendars, Office 365 e Outlook.com. È facile integrare il calendario senza problemi per aumentare la produttività e la trasparenza nell'organizzazione delle riunioni. Nell'immagine qui sotto potete vedere come appare il vostro calendario collegato a Doodle. Vedrete tutti i vostri appuntamenti accanto alle opzioni di orario proposte da Doodle. Non è più necessario passare da un'applicazione all'altra. Basta scegliere "account" dal menu in alto (una volta effettuato l'accesso) e poi scegliere calendari sul lato sinistro dello schermo. Scegliete il calendario o i calendari che desiderate aggiungere.

Come si fa a portare la programmazione a un livello superiore con Doodle Premium?

Oltre all'agenda online, Doodle offre una serie di altri servizi e strumenti per aiutarvi a organizzare la vostra vita. Approfittate del nostro bot Slack, dell'integrazione con Zapier e delle funzioni bonus di Doodle con Doodle Premium. Iscriviti oggi stesso e goditi la programmazione semplificata con Doodle.