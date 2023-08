Doodles online planlægningsværktøj er den hurtigste og nemmeste måde at planlægge møder og skemaer for dine medarbejdere, teams og kunder på. Det giver dig et omfattende overblik over, hvem der er til rådighed og til et eller flere møder. Faktisk vil du med Doodle planlægge møder hurtigere og mere effektivt end nogensinde før. Det er nemt at komme i gang med Doodles trinvise proces til planlægning af møder. Du vil blive begejstret for resultatet, og du vil have dine møder planlagt på få minutter. Lav en afstemning gratis!

En af de mange fordele ved Doodles gratis afstemningsmaskine er den enkle grænseflade, der giver dine deltagere mulighed for selvstændigt at markere de datoer og tidspunkter, de er til rådighed for mødet. Start først din Doodle-afstemning ved at vælge "opret en Doodle" øverst på siden. På det første trin skal du angive navnet på det møde, du gerne vil afholde, mødestedet og eventuelle noter. I dette eksempel bruger vi 'bestyrelsesmøde'. Stedet er 'vores kontorer', og vi har tilføjet en lille note, som vil være at kigge dagsordenen igennem på forhånd.

Planlægning af møder for en hel uge eller måned eller endda et helt team

Klik på trin 2 for at tilføje tidsindstillingerne. For bestyrelsesmødet i februar skal vi sørge for at tilføje flere tidsmuligheder, så vores deltagere kan sikre sig, at de kan finde det bedste tidspunkt. Hvis du planlægger møder i en længere periode, kan du blot tilføje alle mulighederne for disse møder eller vagter. Du kan vælge månedsvisningen for at se alle månedens dage og derefter tilføje tidspunkterne til højre. Hvis du vælger ugevisning, kan du tilføje tidsrummene direkte i kalenderen.

I trin 3 kan du tilføje bonusindstillinger som ja, nej, hvis det er nødvendigt, begrænsede muligheder eller skjulte afstemninger (hvis du ønsker, at dine gæster skal forblive anonyme). Der er også fantastiske nye funktioner at udforske. Her kan du også se flere Premium Doodle-muligheder som f.eks. afstemningsfrister og anmodninger om yderligere oplysninger.

Tilføj dit navn og din e-mailadresse i det sidste trin (så vi kan sende dig dit private administrationslink), og derefter kan du sende mødeplanen ud til dine deltagere. Det eneste, de skal gøre, er at åbne dit link og vælge det eller de tidspunkter, der passer til deres tidsplan. På få minutter har du fundet det bedste tidspunkt for alle. Så enkelt er det virkelig! Prøv det i dag.

Hvordan forbinder du min kalender med skemalæggeren?

Doodle er også et godt valg for brugere, der allerede bruger kalendersoftware til at organisere deres forretningsliv eller privatliv. Doodle understøtter alle slags populære kalenderprogrammer som Google Calendars, Office 365 og Outlook.com. Det er nemt at integrere din kalender problemfrit for at opnå øget produktivitet og større gennemsigtighed, når du forsøger at organisere møder. På billedet nedenfor kan du se, hvordan din kalender ser ud forbundet med Doodle. Du kan se alle dine aftaler sammen med dine Doodle-forslagstidsmuligheder. Du behøver ikke længere at skifte frem og tilbage mellem programmer. Du skal blot vælge "konto" i menuen øverst på skærmen (når du er logget ind) og derefter vælge kalendere i venstre side af skærmen. Vælg hvilken kalender eller hvilke kalendere du vil tilføje.

Hvordan tager du planlægning til det næste niveau med Doodle Premium?

Ud over online-skemalæggeren tilbyder Doodle også en række andre tjenester og værktøjer, der kan hjælpe dig med at organisere dit liv. Udnyt vores Slack-bot, Zapier-integration og Doodle-bonusfunktioner med Doodle Premium. Tilmeld dig i dag, og nyd planlægning gjort enkel med Doodle.