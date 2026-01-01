Vad utmärker Doodle? Den bästa onlineplaneraren?

Världens mest populära schemaläggningsverktyg är lätt att förstå, erbjuder en utmärkt användarupplevelse och kan kopplas ihop med andra onlineverktyg för att automatisera rutinuppgifter och optimera ditt arbetsflöde.

Doodle finns online enkätens upphovsman har alla dessa funktioner, vilket gör det möjligt för användarna att boka ett möte snabbt och enkelt. Tjänsten integreras med verktyg som du använder dagligen, till exempel digitala kalendrar och Zapier, för att automatisera manuella uppgifter och därmed spara tid. Börja använda Doodle för att få en uppfattning om hur mycket tid du kan spara.

Doodles gratis verktyg för att skapa omröstningar gör det möjligt för dig att snabbt och enkelt boka möten. Skapa en anpassad omröstning och bjud in dina kollegor eller vänner för att komma överens om när ni alla är lediga. Doodle kopplas ihop med Google, Outlook och Microsoft 365 för att samla alla möten på ett ställe och undvika dubbelbokningar.

Lär dig hur du skapar och organiserar din online-planerare:

Skapa en Doodle Välj datumalternativ Anpassa inställningarna Slutför och skicka Synkronisera kalendrar

Prova gratis Inget kreditkort krävs

Skapa en Doodle

Välj ”Skapa en Doodle-knappen. Ange mötets titel och plats samt eventuella viktiga anteckningar som du vill lägga till.

Välj datumalternativ

Välj tidpunkter för mötet i onlinekalenderns vecko- eller månadsvy. Kalenderintegrationer så att du kan se alla befintliga bokningar i Doodle, vilket underlättar planeringen. Hitta en tid som passar alla med hjälp av flexibla tidsintervall och skicka en inbjudan till dem.

Anpassa inställningarna

Doodles kostnadsfria onlineplaner kan användarna begränsa deltagarnas röster, göra omröstningarna privata för att dölja deltagaruppgifterna och erbjuda de röstande flera svarsalternativ, till exempel ”Ja”, ”Nej” och ”Om det behövs”. Doodle Professional Användarna får tillgång till många fler planeringsfunktioner online, till exempel tidsfrister för omröstningar och automatiska påminnelser.

Slutför din omröstning

Ange din e-postadress och skicka ut mötesinbjudningar till dina kunder, kollegor eller ditt team. Luta dig tillbaka och låt alla rösta på olika alternativ för mötet. På några minuter (eller sekunder) har du hittat den tid som passar bäst för alla. Vi håller reda på alla dina mötesinbjudningar på ett och samma ställe.

Synkronisera Doodles onlinekalender med din egen

Doodle är också ett utmärkt val för användare som redan använder kalenderprogram för att organisera sitt arbete eller privatliv. Tack vare det kostnadsfria stödet för populära kalenderprogram som Google, Office 365, Outlook och iCal integreras Doodles onlinekalender smidigt, vilket ger ökad produktivitet och bättre översikt vid planering av möten.

Börja använda Doodle redan idag!