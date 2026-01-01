Co wyróżnia Doodle Najlepszy planner online?

Najpopularniejsze na świecie narzędzie do planowania jest łatwe w obsłudze, zapewnia doskonały komfort użytkowania oraz integruje się z innymi narzędziami internetowymi, co pozwala zautomatyzować rutynowe zadania i zoptymalizować przepływ pracy.

Doodle jest dostępny online twórca ankiety posiada wszystkie te funkcje, umożliwiając użytkownikom umówić spotkanie szybko i łatwo. Aplikacja integruje się z narzędziami, z których korzystasz na co dzień, takimi jak kalendarze cyfrowe i Zapier, pomagając zautomatyzować ręczne zadania i zaoszczędzić czas. Zacznij korzystać z Doodle, aby przekonać się, ile czasu możesz zaoszczędzić.

Doodle’s darmowe narzędzie do tworzenia ankiet pozwala szybko i łatwo planować spotkania. Utwórz własną ankietę i zaproś współpracowników lub znajomych, aby uzgodnić wspólny termin. Doodle łączy się z Google, Outlook i Microsoft 365, aby mieć wszystkie spotkania w jednym miejscu i uniknąć podwójnych rezerwacji.

Dowiedz się, jak stworzyć i uporządkować swój internetowy planner:

Utwórz Doodle Wybierz opcje daty Dostosuj ustawienia Sfinalizuj i wyślij Synchronizacja kalendarzy

Wypróbuj za darmo Nie jest wymagana karta kredytowa

Utwórz Doodle

Wybierz opcję „Utwórz DoodlePrzycisk „”. Wybierz tytuł i miejsce spotkania oraz wszelkie ważne uwagi, które chcesz dodać.

Wybierz opcje daty

Wybierz terminy spotkania w widoku tygodniowym lub miesięcznym kalendarza online. Integracje z kalendarzami umożliwia wyświetlenie wszystkich istniejących już spotkań w serwisie Doodle, co ułatwia planowanie. Znajdź termin dogodny dla wszystkich dzięki elastycznym przedziałom czasowym i wyślij im zaproszenie.

Dostosuj ustawienia

Bezpłatny internetowy planer Doodle pozwala użytkownikom ograniczyć liczbę głosów uczestników, ustawić ankiety jako prywatne, aby ukryć dane uczestników, oraz zapewnić głosującym wiele opcji odpowiedzi, takich jak „Tak”, „Nie” i „W razie potrzeby”. Doodle Professional Użytkownicy zyskują dostęp do znacznie większej liczby funkcji planowania online, takich jak terminy ankiet i automatyczne przypomnienia.

Wypełnij ankietę

Wpisz swój adres e-mail i wyślij zaproszenia na spotkanie do klientów, współpracowników lub swojego zespołu. Zrelaksuj się i pozwól wszystkim zagłosować na proponowane terminy spotkania. W ciągu kilku minut (lub sekund) znajdziesz termin, który najbardziej wszystkim odpowiada. Będziemy śledzić wszystkie Twoje zaproszenia na spotkania w jednym miejscu.

Zsynchronizuj kalendarz internetowy serwisu Sync Doodle ze swoim własnym

Doodle to również doskonały wybór dla użytkowników, którzy już korzystają z oprogramowania kalendarzowego do organizowania spraw służbowych lub prywatnych. Dzięki bezpłatnej obsłudze popularnych aplikacji kalendarzowych, takich jak Google, Office 365, Outlook i iCal, kalendarz internetowy Doodle płynnie integruje się z nimi, zapewniając większą wydajność i przejrzystość podczas organizowania spotkań.

Zacznij korzystać z Doodle już dziś!