Programa tus cursos con Doodle
¿Está haciendo un curso o intentando organizar las clases? ¿Te cuesta encontrar una hora para los proyectos de grupo sin que coincidan? ¿Aún quieres encontrar tiempo para quedar con tus amigos? Pues Doodle está aquí para ayudarte.
Con Doodle, puedes conectar tu calendario digital favorito, ya sea Outlook, Google Calendar o cualquier otro, para asegurarte de que no vuelves a perderte nada ni a hacer doble reserva. Averigüemos cómo.
Cómo Doodle facilita la programación de cursos
Una vez que hayas creado una cuenta en Doodle y conectado tu calendario, tu mundo de programación estará sincronizado. Esto significa que siempre que quieras quedar con tus amigos o reunir a tus compañeros de clase para una presentación, sólo te llevará unos minutos.
Supongamos que necesitas terminar un proyecto importante, pero los correos electrónicos no te llevan a ninguna parte. Con Doodle, puedes enviar una encuesta rápida con una lista de las horas que tienes libres y dejar que la gente elija lo que más le convenga. Obtendrás una respuesta en un abrir y cerrar de ojos.
Además, como tu calendario está conectado, verás todas las citas que ya tienes, así que no elegirás nada que no esté disponible.
¡Puedes usarlo también para los amigos!
Doodle no sólo puede ayudarte a superar tus tareas de grupo, sino que también facilita las reuniones con amigos.
Es importante que nos dediquemos tiempo los unos a los otros, así que si quieres ponerte al día con tus amigos, Doodle es el lugar ideal. Con la vista de mes, puedes hacer una encuesta rápidamente y con mucha antelación para que nadie tenga excusa para no asistir.
Y no te preocupes por los amigos que viven en el extranjero. También puedes incluirlos gracias a la integración con Zoom de Doodle.
Entonces, ¿cómo se crea una encuesta gratuita de Doodle?
Empieza por dirigirte a Doodle y hacer clic en "crear un Doodle" en la parte superior de la página. Asegúrate de haber iniciado sesión para poder tener en cuenta los eventos que ya tengas en tu calendario.
Introduce el nombre, la ubicación y cualquier nota sobre el evento que quieras que la gente conozca. A continuación, añade las horas en las que estás disponible. Asegúrate de incluir muchas opciones para que los participantes tengan más posibilidades de encontrar una hora adecuada.
Por último, adapta tu encuesta para obtener los resultados que deseas. Elige sí, no o, si es necesario, limita las opciones de los participantes o haz que la encuesta esté oculta. Las encuestas ocultas son ideales si quieres mantener el anonimato de los participantes. También hay varias opciones Doodle Professional, como los plazos de las encuestas y las solicitudes de información adicional.