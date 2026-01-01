Doodle के साथ अपने पाठ्यक्रम निर्धारित करें

क्या आप कोई कोर्स कर रहे हैं या कक्षाएं आयोजित करने की कोशिश कर रहे हैं? समूह परियोजनाओं के लिए समय तय करते समय किसी भी टकराव से बचने में संघर्ष कर रहे हैं? फिर भी दोस्तों से मिलने का समय निकालना चाहते हैं? खैर, Doodle मदद करने के लिए यहाँ है।

Doodle के साथ, आप अपने पसंदीदा को कनेक्ट कर सकते हैं। डिजिटल कैलेंडर, चाहे वह आउटलुक हो, गूगल कैलेंडर या कुछ और, ताकि आप फिर कभी कुछ भी मिस न करें या दोबारा बुक न करें। आइए जानें कैसे।

मुफ्त आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

Doodle कैसे पाठ्यक्रम अनुसूचीकरण को आसान बनाता है

एक बार जब आप Doodle खाता बना लेते हैं और अपना कैलेंडर जोड़ लेते हैं, तो आपकी शेड्यूलिंग दुनिया समन्वित हो जाती है। इसका मतलब है कि जब भी आप दोस्तों के साथ मिलना चाहें या प्रस्तुति के लिए सहपाठियों को इकट्ठा करना चाहें, इसमें आपको केवल कुछ ही मिनट लगेंगे।

मान लीजिए कि आपको एक महत्वपूर्ण परियोजना पूरी करनी है, लेकिन ईमेल का आदान-प्रदान कहीं नहीं पहुंच रहा है। Doodle के साथ, आप एक भेज सकते हैं। त्वरित सर्वेक्षण अपनी उपलब्ध समयों की एक सूची दें और लोगों को यह चुनने दें कि उनके लिए क्या सबसे उपयुक्त है। आपको तुरंत जवाब मिल जाएगा।

इसके अलावा, चूंकि आपका कैलेंडर जुड़ा हुआ है, आप पहले से मौजूद सभी अपॉइंटमेंट देख पाएंगे, इसलिए आप कोई भी ऐसी अपॉइंटमेंट नहीं चुनेंगे जो उपलब्ध न हो।

आप इसका उपयोग दोस्तों के लिए भी कर सकते हैं!

Doodle न केवल आपके समूह असाइनमेंट्स को शानदार ढंग से पूरा करने में मदद करता है, बल्कि दोस्तों के साथ मिलना भी आसान बनाता है।

हमारे लिए एक-दूसरे के लिए समय निकालना महत्वपूर्ण है, इसलिए यदि आप दोस्तों के साथ नियमित रूप से मिलना चाहते हैं, तो Doodle ही सही जगह है। मासिक दृश्य के साथ, आप जल्दी से एक पोल बनाएं भविष्य में, ताकि किसी के पास इसमें शामिल न होने का कोई बहाना न रहे।

और विदेश में रहने वाले दोस्तों की चिंता मत करो। उन्हें भी शामिल किया जा सकता है, Doodle की बदौलत। ज़ूम एकीकरणबिंदु

तो, आप एक मुफ्त Doodle पोल कैसे बनाते हैं?

सबसे पहले Doodle पर जाएँ और पेज के शीर्ष पर 'create a Doodle' पर क्लिक करें। सुनिश्चित करें कि आप लॉग इन हैं ताकि आपके कैलेंडर में पहले से मौजूद कार्यक्रमों को ध्यान में रखा जा सके।

इवेंट का नाम, स्थान और कोई भी नोट्स दर्ज करें जिन्हें आप लोगों को बताना चाहते हैं। इसके बाद, अपनी उपलब्ध समय जोड़ें। अपने प्रतिभागियों को उपयुक्त समय खोजने की अधिक संभावना देने के लिए पर्याप्त विकल्प शामिल करना सुनिश्चित करें।

अंत में, अपने पोल को अपनी इच्छित परिणाम प्राप्त करने के लिए अनुकूलित करें। हाँ, नहीं चुनें या यदि आवश्यक हो तो प्रतिभागियों के विकल्प सीमित करें या पोल को छिपा दें। यदि आप अपने प्रतिभागियों को गुमनाम रखना चाहते हैं तो छिपे हुए पोल बहुत उपयोगी होते हैं। इसके अलावा कई और भी हैं। Doodle Professional जैसे मतदान की समय-सीमा और अतिरिक्त जानकारी के अनुरोध।