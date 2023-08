Planlæg dine kurser med Doodle

Tager du et kursus eller forsøger du at arrangere undervisning? Har du svært ved at finde et tidspunkt for gruppeprojekter og samtidig undgå sammenstød? Vil du stadig gerne finde tid til at mødes med venner? Så er Doodle her for at hjælpe dig.

Med Doodle kan du forbinde din foretrukne digitale kalender, uanset om det er Outlook, Google Calendar eller noget andet, så du aldrig mere går glip af eller dobbeltbooker noget igen. Lad os finde ud af hvordan.

Sådan gør Doodle det nemt at planlægge kurser

Når du har oprettet en Doodle-konto og tilsluttet din kalender, er din planlægningsverden synkroniseret. Det betyder, at når du ønsker at mødes med venner eller samle klassekammerater til en præsentation, tager det kun få minutter.

Lad os sige, at du har brug for at afslutte et vigtigt projekt, men at e-mailen frem og tilbage ikke fører nogen vegne. Med Doodle kan du sende en hurtig afstemning ud med en liste over de tidspunkter, hvor du har tid, og lade folk vælge, hvad der passer dem bedst. Du får et svar på ingen tid.

Og fordi din kalender er forbundet, kan du desuden se alle de aftaler, du allerede har, så du ikke vælger noget, der ikke er tilgængeligt.

Du kan også bruge den til venner!

Doodle kan ikke kun hjælpe dig med at løse dine gruppeopgaver, men det gør det også nemt at mødes med venner.

Det er vigtigt, at vi tager os tid til hinanden, så hvis du ønsker at holde et regelmæssigt møde med vennerne, er Doodle det rette sted at være. Med månedsvisningen kan du hurtigt lave en afstemning langt ude i fremtiden, så ingen har en undskyldning for ikke at deltage.

Og du behøver ikke bekymre dig om venner, der bor i udlandet. De kan også være med takket være Doodles Zoom-integration.

Hvordan opretter du så en gratis Doodle-afstemning?

Start med at gå ind på Doodle og klik på "create a Doodle" øverst på siden. Sørg for at være logget ind, så begivenheder, der allerede er i din kalender, kan tages i betragtning.

Indtast navn, sted og eventuelle noter om begivenheden, som du gerne vil have folk til at vide. Tilføj derefter de tidspunkter, du er tilgængelig. Sørg for at medtage mange muligheder for at give dine deltagere større mulighed for at finde et passende tidspunkt.

Til sidst skal du skræddersy din afstemning for at få de resultater, du ønsker. Vælg ja, nej eller om nødvendigt begrænser du deltagernes muligheder eller gør afstemningen skjult. Skjulte afstemninger er gode, hvis du gerne vil holde dine deltagere anonyme. Der er også flere Doodle Professional muligheder, f.eks. frister for afstemninger og anmodninger om yderligere oplysninger.