Programe seus cursos com Doodle

Você está fazendo um curso ou tentando organizar aulas? Está lutando para arranjar um tempo para projetos em grupo, evitando conflitos? Ainda quer encontrar tempo para se encontrar com amigos? Bem, Doodle está aqui para ajudar.

Com o Doodle, você pode conectar seu favorito (https://doodle.com/en/benefits-of-a-digital-calendar-saving-time-in-the-workplace/), seja Outlook, Google Calendar ou qualquer outra coisa para garantir que você nunca mais perca nada ou faça um duplo livro. Vamos descobrir como.

Como o Doodle facilita a programação de cursos

Depois de criar uma conta Doodle e conectar seu calendário, seu mundo de programação está em sincronia. Isto significa que sempre que você quiser se reunir com amigos ou reunir colegas de classe para uma apresentação, isso só levará minutos.

Digamos que você precisa terminar um projeto importante, mas o envio de e-mails para frente e para trás não está chegando a lugar algum. Com Doodle, você pode enviar uma enquete rápida com uma lista de vezes que você está livre e deixar as pessoas escolherem o que funciona melhor para elas. Você receberá uma resposta em pouco tempo.

Além disso, como seu calendário está conectado, você verá todos os compromissos que já tem, portanto não escolherá nada que não esteja disponível.

Você também pode usá-lo para amigos!

O Doodle não só pode ajudá-lo a esmagar suas tarefas de grupo, mas também facilita o encontro com os amigos.

É importante que tenhamos tempo um para o outro, portanto, se você quiser manter um contato regular com os amigos, Doodle é o lugar certo para estar. Com uma visão mensal, você pode rapidamente fazer uma pesquisa bem no futuro para que ninguém tenha uma desculpa para não comparecer.

E não se preocupe com os amigos que vivem no exterior. Eles também podem ser incluídos graças à integração do Doodle Zoom.

Então, como você cria uma pesquisa Doodle gratuita?

Comece indo para Doodle e clicando em 'criar um Doodle' no topo da página. Certifique-se de estar logado para que os eventos já existentes em seu calendário possam ser considerados.

Digite o nome, local e quaisquer notas sobre o evento que você gostaria que as pessoas soubessem. A seguir, acrescente os horários em que você está disponível. Não deixe de incluir muitas opções para dar a seus participantes uma maior possibilidade de encontrar um horário apropriado.

Por último, faça sua pesquisa sob medida para obter os resultados desejados. Escolha sim, não ou, se necessário, limite as opções dos participantes ou torne a pesquisa oculta. Enquetes ocultas são ótimas se você gostaria de manter seus participantes anônimos. Há também várias opções Doodle Professional, como prazos de votação e pedidos de informações adicionais.