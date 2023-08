Avec le calendrier en ligne gratuit de Doodle, vous pouvez créer faire un sondage rapidement et facilement. Créez un nombre illimité de réunions et invitez vos collègues ou amis à se mettre d'accord sur des horaires qui conviennent également à leur emploi du temps. Grâce à une vue claire et concise du calendrier, vous pouvez prendre le contrôle de votre emploi du temps chargé. Doodle est le créateur de sondages gratuit idéal pour l'organisation et la planification.

Le partage de votre calendrier en ligne est également extrêmement facile. Le système d'invitation simple de Doodle fournit des liens de sondage que vous pouvez envoyer par courrier électronique standard ou vous permet de compiler des adresses électroniques via l'interface pratique de Doodle. Ainsi, vous et vos collègues serez mieux connectés et profiterez d'une plus grande efficacité, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez ou les restrictions de communication.

Dans ce post, vous apprendrez :

Comment créer un calendrier en ligne ? Comment partager mon calendrier en ligne avec d'autres personnes ? Comment puis-je synchroniser le calendrier en ligne de Doodle avec le mien ? L'agenda en ligne de Doodle fonctionne-t-il avec l'agenda Google ? Quelles sont les fonctionnalités de l'agenda en ligne de Doodle ?

Comment créer un calendrier en ligne?

Vous pouvez créer votre propre calendrier en ligne ici. Indiquez le titre de votre réunion, le lieu et vos éventuelles notes.

Sélectionnez les dates de votre réunion dans la vue hebdomadaire ou mensuelle. Il est préférable de choisir plusieurs options afin d'augmenter les chances de trouver un moment pour tout le monde. Vous pouvez également choisir le texte si vous souhaitez créer un sondage en texte libre et recueillir des votes sur ce que vous souhaitez.

Sur la page des paramètres, vous pouvez ajouter des options telles que "oui, non, si nécessaire", limiter le nombre de votes par option, ou sondage caché. Il y a beaucoup plus d'options pour les utilisateurs de Doodle Premium.

Saisissez votre adresse électronique et envoyez vos invitations à vos clients, vos collègues ou votre équipe. Prenez place et laissez tout le monde voter sur les options de la réunion. En quelques minutes (ou secondes), vous avez trouvé l'heure qui convient le mieux à tout le monde.

Comment puis-je partager mon calendrier en ligne avec d'autres personnes ?

Une fois que vous avez terminé de créer votre agenda en ligne, vous pouvez envoyer les invitations via Doodle, ou vous pouvez partager l'URL avec vos invités via votre propre compte de messagerie ou les médias sociaux. En quelques minutes, vous aurez programmé votre première réunion. Une fois que tous les votes ont été enregistrés, vous pouvez également envoyer des invitations de calendrier pour que vos invités puissent ajouter l'événement à leurs propres calendriers.

Comment puis-je synchroniser le calendrier en ligne de Doodle avec le mien ?

Doodle est également un excellent choix pour les utilisateurs qui utilisent déjà un logiciel de calendrier pour organiser leur vie professionnelle ou personnelle. Grâce à la prise en charge gratuite des applications de calendrier les plus populaires telles que Google Calendars, Office 365, Outlook et iCal, le calendrier en ligne de Doodle s'intègre de manière transparente pour une productivité accrue et une plus grande transparence lors de l'organisation de réunions.

Cela signifie que profiter des avantages du calendrier en ligne gratuit de Doodle reste remarquablement simple et discret, quel que soit votre système de planification actuel.

Le calendrier en ligne de Doodle fonctionne-t-il avec le calendrier Google ?

Doodle est compatible avec tous les calendriers. Nous proposons une synchronisation directe avec les calendriers Google et Office 365/Outlook.com. Tous les autres agendas peuvent être synchronisés avec Doodle via le flux ICS.

Quelles sont les fonctionnalités du calendrier en ligne de Doodle ?

Doodle Premium offre aux utilisateurs de nombreuses fonctionnalités supplémentaires qui ne sont pas disponibles avec d'autres calendriers en ligne gratuits. Il est parfait pour les professionnels occupés qui veulent un contrôle complet de leur planning. Entièrement sans publicité, Doodle Premium vous permet également d'inclure un design et une image de marque personnalisés pour vous aider à créer un look professionnel. Vous pouvez également voir qui manque à vos invitations et qui a lu vos e-mails !

Outre le partage de calendriers et de carnets d'adresses en ligne, Doodle Premium offre également aux utilisateurs la possibilité de créer une page MeetMe qui permet aux autres utilisateurs de voir votre disponibilité à tout moment. MeetMe sert de page de contact centrale pour que vos collègues ou amis puissent voir un aperçu de comment et quand vous pouvez être contacté. C'est parfait pour ceux qui ont un emploi du temps excessivement chargé et peu de temps pour une discussion.