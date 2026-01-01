Con el calendario online gratuito de Doodle, puedes crear hacer una encuesta de forma rápida y sencilla. Crea cualquier número de reuniones e invita a tus compañeros o amigos a acordar horarios que también se adapten a sus agendas. Con una vista del calendario clara y concisa, podrás controlar tu apretada agenda. Doodle es el creador de encuestas gratuito perfecto para la organización y la planificación.

Compartir tu calendario online también es extremadamente fácil. El sencillo sistema de invitaciones de Doodle te proporciona enlaces de sondeo para que los envíes a través del correo electrónico estándar o bien, te permite recopilar direcciones de correo electrónico a través de la cómoda interfaz de Doodle. Esto significa que tú y tus colegas estaréis mejor conectados y disfrutaréis de una mayor eficiencia, independientemente de vuestra ubicación o de las restricciones de comunicación.

En este post, aprenderás:

¿Cómo puedo crear un calendario en línea? Cómo comparto mi calendario en línea con los demás? ¿Cómo puedo sincronizar el calendario online de Doodle con el mío? ¿Funciona el calendario online de Doodle con el calendario de Google? ¿Qué funciones tiene el calendario online de Doodle?

Crear una encuesta de grupo

¿Cómo puedo crear un calendario en línea?

Puede crear su propio calendario en línea aquí. Escriba el título de la reunión, el lugar y las notas que desee incluir.

Seleccione la hora de la reunión en la vista semanal o en la vista mensual. Lo mejor es elegir varias opciones para aumentar la probabilidad de encontrar una hora para todos. También puedes elegir texto si quieres crear una encuesta de texto libre y recoger votos sobre lo que quieras.

En la página de configuración, puedes añadir opciones como "sí, no, si es necesario", limitar el número de votos por opción o encuesta oculta. Hay muchas más opciones para los usuarios de Doodle Premium.

Introduce tu dirección de correo electrónico y envía tus invitaciones de reunión a tus clientes, compañeros o a tu equipo. Siéntate y deja que todos voten las opciones para la reunión. En cuestión de minutos (o segundos) habrás encontrado la hora más conveniente para todos.

Crear una encuesta de grupo

¿Cómo puedo compartir mi calendario en línea con otras personas?

Una vez que hayas terminado de crear tu calendario online, puedes enviar las invitaciones a través de Doodle, o puedes compartir la URL con tus invitados a través de tu propia cuenta de correo electrónico o de las redes sociales. En unos minutos habrás programado tu primera reunión. Una vez que todos los votos estén dentro, también puedes enviar invitaciones de calendario para que tus invitados puedan añadir el evento a sus propios calendarios.

Crear una encuesta de grupo

¿Cómo puedo sincronizar el calendario online de Doodle con el mío?

Doodle también es una gran opción para los usuarios que ya utilizan software de calendario para organizar su vida profesional o personal. Gracias a la compatibilidad gratuita con aplicaciones de calendario populares como Google Calendars, Office 365, Outlook e iCal, el calendario en línea de Doodle se integra a la perfección para aumentar la productividad y la transparencia a la hora de organizar reuniones.

Esto significa que disfrutar de las ventajas del calendario online gratuito de Doodle sigue siendo notablemente sencillo y discreto, independientemente de tus sistemas de programación actuales.

Crear una encuesta de grupo

¿Funciona el calendario en línea de Doodle con el calendario de Google?

Doodle es compatible con todos los calendarios. Ofrecemos una sincronización directa con los calendarios de Google y Office 365/Outlook.com. Todos los demás calendarios se pueden sincronizar con Doodle a través de ICS feed.

¿Cuáles son las características del calendario online de Doodle?

Doodle Premium ofrece a los usuarios muchas funciones extra que no están disponibles en otros calendarios online gratuitos y es perfecto para profesionales ocupados que quieren un control exhaustivo de su agenda. Completamente libre de publicidad, Doodle Premium también te permite incluir un diseño y marca personalizados para ayudarte a crear un aspecto profesional. También puedes ver quién falta a tus invitaciones y quién ha leído tus correos electrónicos.

Además de compartir calendarios online y libretas de direcciones, Doodle Premium también ofrece a los usuarios la oportunidad de crear una página MeetMe que permite a otros usuarios ver tu disponibilidad en cualquier momento. MeetMe sirve como página central de contacto para que colegas o amigos puedan ver un resumen de cómo y cuándo pueden ponerse en contacto contigo. Es perfecto para quienes tienen agendas excesivamente apretadas y poco tiempo para charlar.