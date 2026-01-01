Med Doodles kostnadsfria onlinekalender kan du skapa skapa en omröstning snabbt och enkelt. Skapa så många möten du vill och bjud in dina kollegor eller vänner för att komma överens om tider som passar även deras scheman. Med en tydlig och överskådlig kalendervy kan du få kontroll över ditt fullspäckade schema. Doodle är det perfekta gratis verktyg för att skapa omröstningar för organisation och planering.

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Det är också väldigt enkelt att dela din onlinekalender. Doodles enkla inbjudningssystem ger dig antingen länkar till omröstningar som du kan skicka via vanlig e-post, eller så kan du samla in e-postadresser via Doodles smidiga gränssnitt. Det innebär att du och dina kollegor kommer att ha bättre kontakt och kunna arbeta mer effektivt, oavsett var ni befinner er eller om kommunikationen är begränsad.

I det här inlägget kommer du att lära dig:

Hur skapar jag en onlinekalender? Hur delar jag min onlinekalender med andra? Hur kan jag synkronisera Doodles onlinekalender med min egen? Fungerar Doodles onlinekalender tillsammans med Google Kalender? Vilka funktioner har Doodles onlinekalender?

Hur skapar jag en onlinekalender?

Här kan du skapa din egen onlinekalender. Fyll i mötets titel, platsen och eventuella anteckningar.

Välj tider för ditt möte i vecko- eller månadsvyn. Det är bäst att välja flera alternativ för att öka chansen att du hittar en tid som passar alla. Du kan också välja ”text” om du vill skapa en omröstning med fritt val av svar och samla in röster om vad du vill.

På inställningssidan kan du lägga till svarsalternativ som ”ja”, ”nej” och ”vid behov”, begränsa antalet röster per alternativ eller dölja omröstningen. Det finns många fler alternativ för Doodle Premium användare.

Ange din e-postadress och skicka ut mötesinbjudningar till dina kunder, kollegor eller ditt team. Luta dig tillbaka och låt alla rösta på olika alternativ för mötet. På några minuter (eller sekunder) har du hittat den tid som passar bäst för alla.

Hur kan jag dela min onlinekalender med andra?

När du är klar med att skapa din onlinekalender kan du skicka inbjudningarna via Doodle, eller så kan du dela länken med dina inbjudna via ditt eget e-postkonto eller sociala medier. På några minuter har du bokat in ditt första möte. När alla röster har kommit in kan du också skicka kalenderinbjudningar så att dina gäster kan lägga till evenemanget i sina egna kalendrar.

Hur kan jag synkronisera Doodles onlinekalender med min egen?

Doodle är också ett utmärkt val för användare som redan använder kalenderprogram för att organisera sitt arbete eller privatliv. Tack vare det kostnadsfria stödet för populära kalenderprogram som Google Kalender, Office 365, Outlook och iCal integreras Doodles onlinekalender smidigt, vilket ger ökad produktivitet och bättre översikt när man ska organisera möten.

Det innebär att det är otroligt enkelt och smidigt att dra nytta av fördelarna med Doodles kostnadsfria onlinekalender – oavsett vilka schemaläggningssystem du använder idag.

Fungerar Doodles onlinekalender tillsammans med Google Kalender?

Doodle är kompatibelt med alla kalendrar. Vi erbjuder direkt synkronisering med kalendrarna i Google och Office 365/Outlook.com. Alla andra kalendrar kan du synkronisera med Doodle via ICS-flöde.

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Vilka funktioner har Doodles onlinekalender?

Doodle Premium ger användarna många extra funktioner som inte finns i andra kostnadsfria onlinekalendrar och är perfekt för upptagna yrkesverksamma som vill ha fullständig kontroll över sin schemaläggning. Doodle Premium är helt reklamfritt och låter dig dessutom lägga till anpassad design och varumärkesprofilering för att skapa ett professionellt intryck. Du kan dessutom se vilka som inte har svarat på dina inbjudningar och vilka som har läst dina e-postmeddelanden!

Förutom delning av kalendrar och adressböcker online ger Doodle Premium även användarna möjlighet att skapa en MeetMe en sida där andra användare kan se när du är tillgänglig. MeetMe fungerar som en central kontaktsida där kollegor eller vänner kan få en översikt över hur och när du kan nås. Den är perfekt för dem som har ett extremt fullspäckat schema och ont om tid för en pratstund.