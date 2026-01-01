Doodle के मुफ्त ऑनलाइन कैलेंडर के साथ, आप बना सकते हैं एक सर्वेक्षण बनाएँ तेज़ी से और आसानी से। किसी भी संख्या में बैठकें बनाएँ और अपने सहकर्मियों या दोस्तों को आमंत्रित करें ताकि वे अपने कार्यक्रमों के अनुकूल समय तय कर सकें। एक स्पष्ट और संक्षिप्त कैलेंडर दृश्य के साथ, आप अपने व्यस्त कार्यक्रम पर नियंत्रण रख सकते हैं। Doodle एकदम उपयुक्त है। नि:शुल्क पोल निर्माता संगठन और योजना के लिए।

अपना ऑनलाइन कैलेंडर साझा करना भी बेहद आसान है। Doodle की सरल निमंत्रण प्रणाली या तो आपको मानक ईमेल के माध्यम से भेजने के लिए पोल लिंक प्रदान करती है, या सुविधाजनक Doodle इंटरफ़ेस के माध्यम से ईमेल पते एकत्र करने की अनुमति देती है। इसका मतलब है कि आप और आपके सहकर्मी, चाहे आप कहीं भी हों या संचार प्रतिबंधित हो, बेहतर जुड़े रहेंगे और अधिक दक्षता का आनंद लेंगे।

इस पोस्ट में, आप जानेंगे:

मैं एक ऑनलाइन कैलेंडर कैसे बनाऊँ? मैं अपना ऑनलाइन कैलेंडर दूसरों के साथ कैसे साझा करूँ? मैं Doodle के ऑनलाइन कैलेंडर को अपने कैलेंडर के साथ कैसे सिंक कर सकता हूँ? क्या Doodle का ऑनलाइन कैलेंडर गूगल कैलेंडर के साथ काम करता है? Doodle की ऑनलाइन कैलेंडर सुविधाएँ क्या हैं?

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मैं एक ऑनलाइन कैलेंडर कैसे बनाऊँ?

आप यहाँ अपना खुद का ऑनलाइन कैलेंडर शुरू कर सकते हैं। अपनी बैठक का शीर्षक, स्थान और आपके पास जो भी नोट्स हों, भरें।

सप्ताह दृश्य या मास दृश्य से अपनी बैठक के लिए समय चुनें। सभी के लिए उपयुक्त समय खोजने की संभावना बढ़ाने के लिए कुछ विकल्प चुनना सबसे अच्छा है। यदि आप एक मुफ्त टेक्स्ट पोल बनाना चाहते हैं और किसी भी विषय पर वोट इकट्ठा करना चाहते हैं, तो आप टेक्स्ट भी चुन सकते हैं।

सेटिंग्स पेज पर, आप 'हाँ, नहीं, आवश्यकता पड़ने पर' जैसे विकल्प जोड़ सकते हैं, प्रत्येक विकल्प के लिए वोटों की संख्या सीमित कर सकते हैं, या पोल को छिपा सकते हैं। इसके अलावा और भी कई विकल्प हैं। Doodle Premium उपयोगकर्ता

अपना ईमेल पता दर्ज करें और अपने ग्राहकों, सहकर्मियों या अपनी टीम को मीटिंग के निमंत्रण भेजें। आराम से बैठें और सभी को मीटिंग के विकल्पों पर वोट करने दें। कुछ ही मिनटों (या सेकंडों) में आप सभी के लिए सबसे उपयुक्त समय पा लेंगे।

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मैं अपना ऑनलाइन कैलेंडर दूसरों के साथ कैसे साझा कर सकता हूँ?

एक बार जब आप अपना ऑनलाइन कैलेंडर बना लेते हैं, तो आप Doodle के माध्यम से निमंत्रण भेज सकते हैं, या आप अपना ईमेल खाता या सोशल मीडिया के माध्यम से निमंत्रितों के साथ URL साझा कर सकते हैं। कुछ ही मिनटों में आप अपनी पहली बैठक निर्धारित कर लेंगे। एक बार जब सभी वोट आ जाएँ, तो आप कैलेंडर निमंत्रण भी भेज सकते हैं ताकि आपके मेहमान इस कार्यक्रम को अपने कैलेंडरों में जोड़ सकें।

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मैं Doodle के ऑनलाइन कैलेंडर को अपने कैलेंडर के साथ कैसे सिंक कर सकता हूँ?

Doodle उन उपयोगकर्ताओं के लिए भी एक बेहतरीन विकल्प है जो पहले से ही अपने व्यवसाय या व्यक्तिगत जीवन को व्यवस्थित करने के लिए कैलेंडर सॉफ़्टवेयर का उपयोग करते हैं। Google कैलेंडर, Office 365, Outlook और iCal जैसी लोकप्रिय कैलेंडर एप्लिकेशनों के लिए मुफ्त समर्थन के साथ, Doodle का ऑनलाइन कैलेंडर बैठकों को व्यवस्थित करते समय बढ़ी हुई उत्पादकता और अधिक पारदर्शिता के लिए सहजता से एकीकृत हो जाता है।

इसका मतलब है कि Doodle के मुफ्त ऑनलाइन कैलेंडर के लाभों का आनंद लेना, आपकी वर्तमान शेड्यूलिंग प्रणालियों की परवाह किए बिना, असाधारण रूप से सरल और बाधारहित बना रहता है।

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क्या Doodle का ऑनलाइन कैलेंडर गूगल कैलेंडर के साथ काम करता है?

Doodle सभी कैलेंडर के साथ संगत है। हम Google और Office 365/Outlook.com कैलेंडरों के साथ सीधे सिंक की सुविधा प्रदान करते हैं। अन्य सभी कैलेंडरों को आप ICS फ़ीड के माध्यम से Doodle से सिंक कर सकते हैं।

Doodle की ऑनलाइन कैलेंडर सुविधाएँ क्या हैं?

Doodle Premium यह उपयोगकर्ताओं को कई अतिरिक्त सुविधाएँ प्रदान करता है जो अन्य मुफ्त ऑनलाइन कैलेंडर में उपलब्ध नहीं हैं और यह उन व्यस्त पेशेवरों के लिए एकदम उपयुक्त है जो अपनी समय-सारिणी पर व्यापक नियंत्रण चाहते हैं। पूरी तरह विज्ञापन-मुक्त, Doodle Premium आपको पेशेवर लुक देने के लिए कस्टम डिज़ाइन और ब्रांडिंग शामिल करने की सुविधा भी देता है। आप यह भी देख सकते हैं कि आपके निमंत्रणों में कौन अनुपस्थित है और किसने आपके ईमेल पढ़े हैं!

ऑनलाइन कैलेंडर साझाकरण और पता पुस्तिकाओं के साथ-साथ, Doodle Premium उपयोगकर्ताओं को एक बनाने का अवसर भी देता है। मिलें एक पृष्ठ जो अन्य उपयोगकर्ताओं को किसी भी समय आपकी उपलब्धता देखने की अनुमति देता है। मिलें यह एक केंद्रीय संपर्क पृष्ठ के रूप में कार्य करता है, जिससे सहकर्मी या मित्र यह देख सकें कि आपसे कैसे और कब संपर्क किया जा सकता है। यह अत्यधिक व्यस्त कार्यक्रम वाले और बातचीत के लिए कम समय रखने वालों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है।