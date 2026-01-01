Dzięki bezpłatnemu kalendarzowi online Doodle możesz tworzyć utwórz ankietę szybko i łatwo. Twórz dowolną liczbę spotkań i zapraszaj współpracowników lub znajomych, aby uzgodnić terminy, które pasują również do ich harmonogramów. Dzięki przejrzystemu i zwięzłemu widokowi kalendarza możesz przejąć kontrolę nad swoim napiętym harmonogramem. Doodle to idealne darmowe narzędzie do tworzenia ankiet w zakresie organizacji i planowania.

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Udostępnianie kalendarza online jest również niezwykle proste. Prosty system zaproszeń serwisu Doodle udostępnia linki do ankiet, które można wysłać zwykłą wiadomością e-mail, lub umożliwia zebranie adresów e-mail za pomocą wygodnego interfejsu Doodle. Oznacza to, że Ty i Twoi współpracownicy będziecie lepiej połączeni i osiągniecie większą wydajność niezależnie od lokalizacji czy ograniczeń w komunikacji.

W tym wpisie dowiesz się:

Jak utworzyć kalendarz online? Jak udostępnić innym swój kalendarz online? Jak mogę zsynchronizować kalendarz internetowy Doodle z moim własnym? Czy kalendarz internetowy Doodle współpracuje z Kalendarzem Google? Jakie funkcje oferuje kalendarz internetowy Doodle?

Jak utworzyć kalendarz online?

Tutaj możesz utworzyć swój własny kalendarz online. Wpisz tytuł spotkania, miejsce oraz ewentualne uwagi.

Wybierz terminy spotkania w widoku tygodniowym lub miesięcznym. Najlepiej wybrać kilka opcji, aby zwiększyć szansę na znalezienie terminu dogodnego dla wszystkich. Możesz również wybrać opcję „tekst”, jeśli chcesz utworzyć ankietę z dowolnym tekstem i zebrać głosy na dowolny temat.

Na stronie ustawień możesz dodać opcje takie jak „tak”, „nie”, „w razie potrzeby”, ograniczyć liczbę głosów na każdą opcję lub ukryć ankietę. Dostępnych jest jeszcze wiele innych opcji dotyczących Doodle Premium użytkownicy.

Wpisz swój adres e-mail i wyślij zaproszenia na spotkanie do klientów, współpracowników lub członków swojego zespołu. Zrelaksuj się i pozwól wszystkim zagłosować na proponowane terminy spotkania. W ciągu kilku minut (lub sekund) znajdziesz termin, który najbardziej wszystkim odpowiada.

Jak mogę udostępnić innym mój kalendarz online?

Po utworzeniu kalendarza online możesz wysłać zaproszenia za pośrednictwem serwisu Doodle lub udostępnić link zaproszonym osobom za pomocą własnego konta e-mailowego lub mediów społecznościowych. W ciągu kilku minut zaplanujesz swoje pierwsze spotkanie. Po zebraniu wszystkich głosów możesz również wysłać zaproszenia kalendarzowe, aby goście mogli dodać wydarzenie do swoich kalendarzy.

Jak mogę zsynchronizować kalendarz internetowy Doodle z moim własnym?

Doodle to również doskonały wybór dla użytkowników, którzy już korzystają z oprogramowania kalendarzowego do organizowania spraw służbowych lub prywatnych. Dzięki bezpłatnej obsłudze popularnych aplikacji kalendarzowych, takich jak Kalendarz Google, Office 365, Outlook i iCal, kalendarz internetowy Doodle płynnie integruje się z nimi, zapewniając większą wydajność i przejrzystość podczas organizowania spotkań.

Oznacza to, że korzystanie z zalet bezpłatnego kalendarza internetowego Doodle pozostaje niezwykle proste i dyskretne – niezależnie od tego, z jakich systemów do planowania obecnie korzystasz.

Czy kalendarz internetowy Doodle współpracuje z Kalendarzem Google?

Doodle jest kompatybilny ze wszystkimi kalendarzami. Oferujemy bezpośrednią synchronizację z kalendarzami Google oraz Office 365/Outlook.com. Wszystkie pozostałe kalendarze można zsynchronizować z Doodle za pomocą pliku ICS.

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Jakie funkcje oferuje kalendarz internetowy Doodle?

Doodle Premium oferuje użytkownikom wiele dodatkowych funkcji niedostępnych w innych bezpłatnych kalendarzach internetowych i idealnie nadaje się dla zapracowanych profesjonalistów, którzy chcą mieć pełną kontrolę nad swoim harmonogramem. Usługa Doodle Premium, całkowicie wolna od reklam, pozwala również na dodanie własnego projektu graficznego i elementów brandingowych, co pomaga nadać jej profesjonalny wygląd. Możesz również sprawdzić, kto nie odpowiedział na Twoje zaproszenia i kto przeczytał Twoje e-maile!

Oprócz udostępniania kalendarzy i książek adresowych online, Doodle Premium oferuje użytkownikom również możliwość tworzenia MeetMe strona, na której inni użytkownicy mogą sprawdzić Twoją dostępność w dowolnym momencie. MeetMe Służy jako główna strona kontaktowa, dzięki której współpracownicy lub znajomi mogą zapoznać się z informacjami o tym, w jaki sposób i kiedy można się z Tobą skontaktować. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które mają bardzo napięty harmonogram i niewiele czasu na rozmowę.