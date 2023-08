Com o calendário on-line gratuito do Doodle, você pode criar fazer uma enquete de forma rápida e fácil. Crie qualquer número de reuniões e convide seus colegas ou amigos para combinar horários que também se adaptem aos seus horários. Com uma visão clara e concisa do calendário, você pode assumir o controle de sua agenda ocupada. Doodle é o perfeito fazedor de pesquisas gratuito para organização e planejamento.

Experimente grátis

Compartilhar seu calendário on-line também é extremamente fácil. O sistema de convite simples do Doodle fornece links para que você possa enviar por e-mail padrão ou, permite compilar endereços de e-mail através da interface conveniente do Doodle. Isto significa que você e seus colegas estarão mais conectados e desfrutarão de maior eficiência, independentemente de sua localização ou comunicação restrita.

Neste posto, você vai aprender:

Como faço para criar um calendário online? Como faço para compartilhar meu calendário online com outras pessoas? Como posso sincronizar o calendário online do Doodle com o meu próprio calendário? O calendário online do Doodle funciona com o calendário do Google? Quais são as características do calendário online do Doodle?

Como faço para criar um calendário online?

Você pode começar seu próprio calendário on-line aqui. Preencha o título de sua reunião, o local e quaisquer notas que você possa ter.

Selecione os horários para sua reunião a partir da visão da semana ou do mês. É melhor escolher algumas opções para aumentar a probabilidade de você encontrar um horário para todos. Você também pode escolher texto se quiser criar uma pesquisa de texto livre e coletar votos em qualquer coisa que quiser.

Na página de configurações, você pode adicionar opções como "sim, não, se necessário", limitar o número de votos por opção, ou votação oculta. Há muito mais opções para usuários Doodle Premium.

Digite seu endereço de e-mail e envie seus convites para reuniões a seus clientes, colegas ou sua equipe. Sente-se e deixe todos votarem nas opções para a reunião. Em minutos (ou segundos) você encontrou o tempo que é melhor para todos.

Como posso compartilhar meu calendário on-line com outras pessoas?

Uma vez terminado de criar seu calendário on-line, você pode enviar os convites via Doodle, ou você pode compartilhar a URL com seus convidados através de sua própria conta de e-mail ou mídia social. Em ata, você terá agendado sua primeira reunião. Uma vez que todos os votos estejam dentro, você também poderá enviar os convites do calendário para que seus convidados possam adicionar o evento a seus próprios calendários.

Como posso sincronizar o calendário on-line do Doodle com o meu próprio?

O Doodle também é uma ótima escolha para usuários que já utilizam software de calendário para organizar sua vida comercial ou pessoal. Com suporte gratuito para aplicativos de calendário populares como Google Calendars, Office 365, Outlook e iCal, o calendário online do Doodle se integra perfeitamente para aumentar a produtividade e maior transparência ao tentar organizar reuniões.

Isto significa que desfrutar dos benefícios do calendário on-line gratuito do Doodle continua sendo notavelmente simples e discreto - independentemente de seus sistemas de programação atuais

O calendário online do Doodle funciona com o calendário do Google?

O Doodle é compatível com todos os calendários. Oferecemos uma sincronização direta com os calendários do Google e Office 365/Outlook.com. Todos os outros calendários você pode sincronizar com o Doodle via alimentação ICS.

Experimente grátis

Quais são as características do calendário on-line do Doodle?

Doodle Premium oferece aos usuários muitos recursos extras não disponíveis com outros calendários on-line gratuitos e é perfeito para profissionais ocupados que desejam um controle abrangente sobre sua programação. Completamente livre de anúncios, o Doodle Premium também permite que você inclua design e marca personalizados para ajudar a criar um visual profissional. Você também pode ver quem está faltando em seus convites e quem leu seus e-mails!

Além do compartilhamento online do calendário e dos livros de endereços, o Doodle Premium também dá aos usuários a oportunidade de criar uma página MeetMe que permite que outros usuários vejam sua disponibilidade a qualquer momento. MeetMe serve como uma página central de contato para que colegas ou amigos possam ver uma visão geral de como e quando você pode ser contatado. É perfeito para aqueles com horários excessivamente ocupados e pouco tempo para um bate-papo.