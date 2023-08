Med Doodles gratis onlinekalender kan du hurtigt og nemt oprette lave en afstemning. Opret et vilkårligt antal møder, og inviter dine kolleger eller venner til at aftale tidspunkter, der også passer til deres tidsplaner. Med en klar og overskuelig kalendervisning kan du tage kontrol over din travle kalender. Doodle er den perfekte gratis afstemningsmaskine til organisering og planlægning.

Det er også meget nemt at dele din online kalender. Doodles enkle invitationssystem giver dig enten afstemningslinks, som du kan sende via standard e-mail eller giver dig mulighed for at samle e-mailadresser via den praktiske Doodle-grænseflade. Det betyder, at du og dine kolleger vil være bedre forbundet og nyde godt af større effektivitet, uanset hvor I befinder jer eller har begrænset kommunikation.

I dette indlæg lærer du:

Hvordan opretter jeg en online kalender? Hvordan deler jeg min onlinekalender med andre? Hvordan kan jeg synkronisere Doodles onlinekalender med min egen? Virker Doodles onlinekalender sammen med Google-kalender? Hvad er Doodles online kalenderfunktioner?

Hvordan opretter jeg en online kalender?

Du kan oprette din egen online kalender her. Udfyld titlen på dit møde, stedet og eventuelle noter, som du måtte have.

Vælg tidspunkter for dit møde i ugevisningen eller månedsvisningen. Det er bedst at vælge nogle få muligheder for at øge sandsynligheden for, at du kan finde et tidspunkt til alle. Du kan også vælge tekst, hvis du gerne vil oprette en afstemning med fri tekst og indsamle stemmer på noget, du ønsker.

På indstillingssiden kan du tilføje indstillinger som "ja, nej, hvis-behov", begrænse antallet af stemmer pr. valgmulighed eller skjult afstemning. Der er mange flere muligheder for Doodle Premium brugere.

Indtast din e-mailadresse, og send dine mødeinvitationer til dine kunder, kolleger eller dit team. Læn dig tilbage, og lad alle stemme om valgmulighederne til mødet. På få minutter (eller sekunder) har du fundet det tidspunkt, der er bedst for alle.

Hvordan kan jeg dele min online kalender med andre?

Når du er færdig med at oprette din onlinekalender, kan du sende invitationerne via Doodle, eller du kan dele URL'en med dine gæster via din egen e-mail-konto eller sociale medier. På få minutter har du planlagt dit første møde. Når alle stemmerne er kommet ind, kan du også sende kalenderinvitationer, så dine gæster kan tilføje begivenheden til deres egne kalendere.

Hvordan kan jeg synkronisere Doodles online kalender med min egen?

Doodle er også et godt valg for brugere, der allerede bruger kalendersoftware til at organisere deres forretningsliv eller privatliv. Med gratis understøttelse af populære kalenderprogrammer som Google Calendars, Office 365, Outlook og iCal integrerer Doodles onlinekalender problemfrit for at øge produktiviteten og skabe større gennemsigtighed, når du forsøger at organisere møder.

Det betyder, at det er utrolig enkelt og diskret at nyde godt af fordelene ved Doodles gratis online kalender - uanset dine nuværende planlægningssystemer.

Funktionerer Doodles onlinekalender med Google-kalender?

Doodle er kompatibel med alle kalendere. Vi tilbyder direkte synkronisering med Google- og Office 365/Outlook.com-kalendere. Alle andre kalendere kan du synkronisere til Doodle via ICS feed.

Hvad er Doodle's online kalenderfunktioner?

Doodle Premium giver brugerne mange ekstra funktioner, som ikke er tilgængelige med andre gratis online-kalendere, og er perfekt til travle professionelle, der ønsker omfattende kontrol over deres planlægning. Doodle Premium er helt reklamefri og giver dig også mulighed for at inkludere brugerdefineret design og branding for at hjælpe dig med at skabe et professionelt udseende. Du kan også se, hvem der mangler i dine invitationer, og hvem der har læst dine e-mails!

Ud over online kalenderdeling og adressebøger giver Doodle Premium også brugerne mulighed for at oprette en MeetMe-side, som giver andre brugere mulighed for at se din tilgængelighed på et hvilket som helst tidspunkt. MeetMe fungerer som en central kontaktside, så kolleger eller venner kan se et overblik over, hvordan og hvornår du kan kontaktes. Det er perfekt til dem med overdrevent travle skemaer og lidt tid til en chat.