Er du træt af at dobbeltbooke møder, gå glip af vigtige aftaler eller jonglere med flere forskellige tidsplaner? Hvis ja, kan en delt kalender-app hjælpe dig.

Den kan holde styr på begivenheder, opgaver og deadlines fra et centralt sted og strømline din kalender.

Lad os se på fordelene ved at bruge en delt kalenderapp, og hvordan du kan bruge de forskellige funktioner, som Doodle tilbyder, til at holde styr på din to-do-liste.

Fordele ved at bruge en online delt kalender

Hvis du overvejer at skifte din personlige kalender ud med en delt kalender, kan du se her, hvordan en delt kalender kan være nyttig.

Forbedret samarbejde: Det kan være svært at jonglere med flere forskellige skemaer. En delt kalender kan gøre det lettere at overvåge flere skemaer, fordi den giver et overblik over alles skemaer på et centralt sted.

Med en delt kalender for teams kan teammedlemmer se og redigere den samme kalender, hvilket gør det nemmere at planlægge møder, tildele opgaver og holde styr på deadlines. Der er ikke behov for e-mails eller telefonopkald frem og tilbage. Dette gør delte kalendere særligt nyttige for store teams, der ofte arbejder på fælles projekter.

Bedre opgavehåndtering: Hvis opgaverne tildeles tilfældigt, kan det resultere i, at visse teammedlemmer bliver pressede. En uoverskuelig arbejdsbyrde er en af de første årsager til udbrændthed, og du ønsker bestemt ikke at overbebyrde dit team. En delt kalenderapp kan hjælpe dig med at undgå denne faldgrube.

Med en delt kalenderapp kan du holde styr på alles arbejdsbyrde og deadlines. Dette giver dig mulighed for at styre arbejdsbyrden mere effektivt. Hvis du f.eks. bemærker, at et bestemt teammedlem har en stor arbejdsbyrde og flere udestående opgaver, kan du omfordele dem til andre for at mindske presset på den pågældende person og fremskynde færdiggørelsen af opgaverne.

Synkronisering på tværs af enheder: En delt kalenderapp giver dig mulighed for at synkronisere din kalender på tværs af flere enheder, så du kan få adgang til din kalender hvor som helst og når som helst.

Dette kan være særligt nyttigt, hvis du ofte er på farten. Hvis du f.eks. er ude af kontoret og tror, at du kommer for sent til et møde på kontoret, kan du ændre tidsplanen på din smartphone.

Reminder og meddelelser: Det kan være let at glemme vigtige aftaler, når man jonglerer med flere opgaver og jagter deadlines. Hvis du går glip af vigtige aftaler, kan det ødelægge dit omdømme hos kunderne. Hvad værre er, kan det resultere i store tab, hvis kunderne afbryder deres forhold til dig, fordi du ikke dukkede op.

En delt kalenderapp kan sende dig påmindelser og notifikationer på tværs af dine enheder, så du kan holde dig ajour med alle dine aftaler.

Doodles delte kalenderfunktioner

Det kan være overvældende at holde styr på flere forskellige skemaer, men den rigtige delte kalender app kan gøre det nemt at administrere arbejdsbyrder, opgaver og aftaler. Her er forskellige funktioner, som Doodle tilbyder som kan gøre det nemt at strømline skemaer.

Integrationer: Folk bruger forskellige kalenderværktøjer til at administrere deres skemaer. For at holde alle på samme side uanset deres kalenderværktøj integrerer Doodle superfladt med forskellige kalenderapps som Google Calendar, Outlook Calendar og Apple Calendar.

Det integreres også med populære videokonferenceværktøjer som Zoom, Google Meet og Webex, så du nemt kan tilføje videolinks til virtuelle møder. Hvis du desuden ønsker at automatisere din planlægning, kan Doodle lade dig gøre det nemt, fordi det kan forbindes problemfrit med Zapier.

Booking Page: Mens en personlig kalender kan give dig mulighed for at holde dig ajour med personlige aftaler, kan den ikke give andre mulighed for at lave aftaler med dig. Ved at forbinde din foretrukne kalenderapp med Doodle kan du give folk mulighed for at bestille aftaler direkte i din kalender takket være Booking Page.

Det giver dig mulighed for at angive dine ledige tider og dele et link med inviterede personer, som kan vælge et mødetidspunkt, der passer dem. Desuden sender Doodle påmindelser til personer, der foretager reservationer hos dig, så de ikke glemmer deres aftaler.

Automatisk synkronisering: Når du forbinder din foretrukne delte kalenderapp med Doodle, synkroniserer den automatisk forskellige begivenheder på tværs af kalendere på dine enheder. Nogle af de begivenheder, som Doodle synkroniserer automatisk, omfatter:

Reservationer på bookingsiden, som andre foretager med dig, og som du foretager med andre

1:1-møder, som du planlægger, og som andre booker med dig

Gruppeafstemninger, som du har afgivet din stemme i

Ved at synkronisere disse oplysninger kan du holde dig på samme side med kunder og kolleger, der booker møder med dig, selv når du er på farten.

Strømlin din tidsplan med Doodle

Det kan være utroligt svært at krydskoble flere kalendere for at overvåge opgaver, deadlines, arbejdsbyrder og aftaler. Med Doodles værktøjer til delte kalendere kan du nemt koordinere flere kalendere med dine kunder og kolleger.

Er du træt af at jonglere med flere kalendere og gå glip af vigtige møder?