Comment l'application de calendrier partagé de Doodle peut vous aider à prendre de l'avance

Vous en avez assez d'organiser des réunions en double, de rater des rendez-vous importants ou de jongler avec plusieurs emplois du temps ? Si oui, une application de calendrier partagé peut vous aider.

Elle permet de garder un œil sur les événements, les tâches et les échéances à partir d'un emplacement central et de rationaliser votre emploi du temps.

Examinons les avantages de l'utilisation d'une application de calendrier partagé et la manière dont vous pouvez utiliser les différentes fonctionnalités offertes par Doodle pour garder le contrôle de votre liste de choses à faire.

Créer une réunion Rassemblez-vous en quelques minutes grâce à votre propre compte Doodle gratuit

Avantages de l'utilisation d'un calendrier partagé en ligne

Si vous envisagez de remplacer votre calendrier personnel par un calendrier partagé, voici comment ce dernier peut vous être utile.

Amélioration de la collaboration: Il peut être difficile de jongler avec plusieurs emplois du temps. Un calendrier partagé peut faciliter le suivi de plusieurs emplois du temps, car il fournit une vue d'ensemble de l'emploi du temps de chacun dans un emplacement central.

Avec un calendrier partagé pour les équipes, les membres de l'équipe peuvent consulter et modifier le même calendrier, ce qui facilite la planification des réunions, l'attribution des tâches et le suivi des échéances. Il n'est pas nécessaire d'envoyer des courriels ou de passer des appels téléphoniques. Les calendriers partagés sont donc particulièrement utiles pour les grandes équipes qui travaillent souvent sur des projets communs.

Amélioration de la gestion des tâches: L'attribution désordonnée des tâches peut conduire certains membres de l'équipe à se retrouver à bout de souffle. Une charge de travail ingérable est l'une des premières causes d'épuisement professionnel et vous ne voulez certainement pas surcharger votre équipe. Une application de calendrier partagé peut vous aider à éviter cet écueil.

Avec une application de calendrier partagé, vous pouvez suivre la charge de travail et les échéances de chacun. Cela vous permet de gérer les charges de travail plus efficacement. Par exemple, si vous remarquez qu'un membre de l'équipe a une charge de travail importante et plusieurs tâches en attente, vous pouvez les réaffecter à d'autres personnes afin de réduire la pression sur cette personne et d'accélérer l'achèvement des tâches.

Une application de calendrier partagé vous permet de synchroniser votre calendrier sur plusieurs appareils, afin d'accéder à votre emploi du temps n'importe où et n'importe quand.

Cela peut s'avérer particulièrement utile si vous êtes souvent en déplacement. Par exemple, si vous n'êtes pas au bureau et que vous pensez être en retard à une réunion, vous pouvez la reprogrammer sur votre smartphone.

Rappels et notifications: Il peut être facile d'oublier des rendez-vous importants lorsque l'on jongle avec plusieurs tâches et que l'on court après les délais. Manquer un rendez-vous important peut ruiner votre réputation auprès des clients. Pire encore, cela peut entraîner des pertes considérables si les clients mettent fin à leur relation avec vous parce que vous ne vous êtes pas présenté.

Une application de calendrier partagé peut vous envoyer des rappels et des notifications sur tous vos appareils, ce qui vous permet de rester au courant de tous vos rendez-vous.

Fonctionnalités du calendrier partagé de Doodle

Il peut être difficile de gérer plusieurs emplois du temps, mais la bonne application calendrier partagé peut faciliter la gestion de la charge de travail, des tâches et des rendez-vous. Voici les différentes fonctionnalités offertes par Doodle qui peuvent faciliter la rationalisation des emplois du temps.

Les gens utilisent différents outils de calendrier pour gérer leur emploi du temps. Pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, quel que soit l'outil utilisé, Doodles'intègre de manière transparente à diverses applications de calendrier telles que Google Calendar, Outlook Calendar et Apple Calendar.

Il s'intègre également aux outils de vidéoconférence les plus répandus tels que Zoom, Google Meet et Webex, ce qui vous permet d'ajouter facilement des liens vidéo aux réunions virtuelles. De plus, si vous souhaitez automatiser votre planification, Doodle peut vous permettre de le faire facilement car il se connecte de manière transparente avec Zapier.

Page de réservation: Alors qu'un calendrier personnel peut vous permettre de rester à jour sur vos rendez-vous personnels, il ne peut pas permettre à d'autres personnes de prendre des rendez-vous avec vous. En connectant votre application de calendrier préférée à Doodle, vous pouvez permettre aux gens de prendre des rendez-vous directement sur votre calendrier, grâce à Page de réservation.

Elle vous permet de définir vos heures de disponibilité et de partager un lien avec les invités, qui peuvent alors choisir l'heure de rendez-vous qui leur convient. De plus, Doodle enverra des rappels aux personnes qui font des réservations avec vous afin qu'elles n'oublient pas leur rendez-vous.

Synchronisation automatique: Une fois que vous avez connecté votre application de calendrier partagé préférée à Doodle, ce dernier synchronise automatiquement divers événements entre les calendriers de vos appareils. Voici quelques-uns des événements que Doodle synchronise automatiquement :

Les réservations que d'autres personnes font avec vous et que vous faites avec d'autres personnes.

Réunions 1:1 que vous avez planifiées et que d'autres ont réservées avec vous

Les sondages de groupe pour lesquels vous avez voté

La synchronisation de ces informations peut vous permettre de rester en phase avec les clients et les collègues qui réservent des réunions avec vous, même lorsque vous êtes en déplacement.

Essayez gratuitemen Pas besoin de carte de crédit

Rationalisez votre emploi du temps avec Doodle

Croiser plusieurs calendriers pour suivre les tâches, les échéances, la charge de travail et les rendez-vous peut s'avérer incroyablement difficile. Avec les outils de calendrier partagé de Doodle, vous pouvez facilement coordonner plusieurs calendriers avec vos clients et collègues.

Vous en avez assez de jongler avec plusieurs calendriers et de manquer des réunions importantes ? Commencez dès aujourd'hui avec Doodle. Aucune carte de crédit n'est requise.