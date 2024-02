Paul est père de famille et cadre en entreprise, il est donc très occupé. L’agenda partagé en ligne lui sera d’une grande aide pour organiser sa vie privée et sa vie professionnelle. En créant un agenda collaboratif au bureau, il peut manager son temps avec son équipe entre les tâches à effectuer, les meetings et les projets à accomplir. Il peut même créer un sondage afin de savoir qui participera à tel ou tel événement. En créant un second agenda partagé avec sa famille, il ne perdra pas de vue les rendez-vous et activités de ses filles. L’agenda interactif réalisé via Doodle vous permet de gagner un temps considérable et de planifier chaque évènement avec précision.