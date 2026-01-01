Cómo la aplicación de calendario compartido de Doodle puede ayudarte a salir adelante

¿Estás cansado de hacer doble reserva, de perderte citas importantes o de hacer malabarismos con múltiples agendas? Si es así, una aplicación de calendario compartido puede ayudarte.

Puede controlar eventos, tareas y plazos desde una ubicación central y agilizar tu agenda.

Veamos las ventajas de utilizar una aplicación de calendario compartido y cómo puedes utilizar las distintas funciones que ofrece Doodle para mantenerte al día de tus tareas.

Ventajas de utilizar un calendario compartido en línea

Si estás pensando en cambiar tu calendario personal por uno compartido, a continuación te explicamos lo útil que puede resultar un calendario compartido.

Crear una encuesta de grupo

Mayor colaboración: Hacer malabarismos con varios horarios puede resultar difícil. Un calendario compartido puede facilitar el seguimiento de múltiples horarios, ya que proporciona una visión general de la agenda de todos en una ubicación central.

Con un calendario compartido para equipos, los miembros del equipo pueden ver y editar el mismo calendario, lo que facilita la programación de reuniones, la asignación de tareas y el seguimiento de los plazos. No hay necesidad de intercambiar correos electrónicos o llamadas telefónicas. Esto hace que los calendarios compartidos sean especialmente útiles para equipos grandes que trabajan a menudo en proyectos conjuntos.

Mejora de la gestión de tareas: Asignar tareas al azar puede hacer que algunos miembros del equipo no den abasto. Una carga de trabajo inmanejable es una de las principales causas de burnout y, desde luego, no querrás sobrecargar a tu equipo. Una aplicación de calendario compartido puede ayudarte a evitar este problema.

Con una aplicación de calendario compartido, puedes hacer un seguimiento de la carga de trabajo y los plazos de todos. Esto te permite gestionar las cargas de trabajo de forma más eficaz. Por ejemplo, si observas que un determinado miembro del equipo tiene una gran carga de trabajo y varias tareas pendientes, puedes reasignárselas a otros para reducir la presión sobre esa persona y acelerar la finalización de las tareas.

Sincronización entre dispositivos: Una aplicación de calendario compartido te permite sincronizar tu calendario en varios dispositivos para acceder a tu agenda en cualquier momento y lugar.

Crear una encuesta de grupo

Esto puede ser especialmente útil si te mueves con frecuencia. Por ejemplo, si estás fuera de la oficina y crees que vas a llegar tarde a una reunión, puedes reprogramarla en tu smartphone.

Recordatorios y notificaciones: Es fácil olvidarse de citas importantes cuando se hacen malabarismos con múltiples tareas y se persiguen plazos. No acudir a citas importantes puede arruinar tu reputación ante los clientes. Peor aún, puede suponer enormes pérdidas si los clientes rompen su relación contigo porque no te presentaste.

Una aplicación de calendario compartido puede enviarte recordatorios y notificaciones a todos tus dispositivos, lo que te permite estar al día de todas tus citas.

Funciones del calendario compartido de Doodle

Mantenerse al día con múltiples agendas puede ser abrumador, pero la aplicación de calendario compartido adecuada puede hacer que gestionar las cargas de trabajo, las tareas y las citas sea pan comido. Estas son varias de las funciones que ofrece Doodle y que pueden facilitar la racionalización de los horarios.

Crear una encuesta de grupo

Integraciones: La gente utiliza diferentes herramientas de calendario para gestionar sus horarios. Para mantener a todos en la misma página, independientemente de su herramienta de calendario, Doodle se integra perfectamente con varias aplicaciones de calendario como Google Calendar, Outlook Calendar y Apple Calendar.

También se integra con herramientas de videoconferencia populares como Zoom, Google Meet y Webex, para que puedas añadir fácilmente enlaces de vídeo a las reuniones virtuales. Además, si quieres automatizar tu programación, Doodle te permite hacerlo fácilmente porque se conecta a la perfección con Zapier.

Página de reservas: Aunque un calendario personal puede permitirte estar al día de tus citas personales, no puede permitir que otros concierten citas contigo. Conectando tu aplicación de calendario preferida con Doodle puedes permitir que la gente reserve citas directamente en tu calendario, gracias a Booking Page.

Te permite establecer tus horas disponibles y compartir un enlace con los invitados, que pueden seleccionar una hora de reunión que les convenga. Además, Doodle enviará recordatorios a las personas que reserven contigo para que no olviden sus citas.

Sincronización automática: Una vez que conectes tu aplicación de calendario compartido preferida con Doodle, se sincronizarán automáticamente varios eventos en los calendarios de tus dispositivos. Algunos eventos que Doodle sincroniza automáticamente incluyen:

Reservas de la página de reservas que otros hacen contigo y que tú haces con otros.

Reuniones 1:1 que programes y que otros reserven contigo

Encuestas de grupo en las que has votado

Sincronizar estos datos puede permitirte estar en sintonía con los clientes y compañeros que reservan reuniones contigo, incluso cuando estás en movimiento.

Crear una encuesta de grupo

Agiliza tu agenda con Doodle

Cruzar varios calendarios para controlar tareas, plazos, cargas de trabajo y citas puede resultar increíblemente difícil. Con las herramientas de calendario compartido de Doodle, puedes coordinar fácilmente múltiples agendas con tus clientes y compañeros.

¿Cansado de hacer malabarismos con varios calendarios y de perderte reuniones importantes? Empieza a utilizar Doodle hoy mismo. No se necesita tarjeta de crédito.