Doodle एक शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर है जिसे आधुनिक गैर-लाभकारी या एनजीओ की जटिल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से डिज़ाइन किया गया है। हम जानते हैं कि परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी बैठकें होती हैं और यह तब और जटिल हो जाता है जब वे बैठकें कई अलग-अलग स्थानों पर मौजूद व्यक्तियों के साथ होती हैं।

हमने SRG इंक. के ट्रैविस से बात की, जो विकासशील दुनिया में चैरिटेबल आउटरीच पहलें लागू करने वाली एक संस्था है, कि कैसे SRG ने Doodle की बदौलत अपनी मीटिंग शेड्यूलिंग को पूरी तरह से सरल बना दिया है।

वैश्विक पहुँच वाली एक दूरस्थ टीम

SRG दुनिया भर के देशों और टाइमज़ोन में विविध प्रकार के कर्मचारियों, फील्ड कंसल्टेंट्स, अनुदान प्राप्तकर्ताओं और हितधारकों के साथ काम करता है। Doodle पर स्विच करने से पहले, ईमेल या फोन पर मीटिंग आयोजित करने की कोशिश में उनका बहुत सारा कीमती समय बर्बाद हो जाता था।

न केवल औसतन एक तारीख तय करने में एक हफ्ता लगता था, बल्कि ट्रैविस ने हमें बताया कि अक्सर, "जब तक आप सभी की प्रतिक्रियाएँ प्राप्त करते हैं, तब तक हमारे द्वारा सुझाई गई सभी तारीखें पहले ही बीत चुकी होती हैं, इसलिए अब हमें यह सब फिर से करना पड़ता है।"

तो, मुझे शायद 30 से 40 घंटे की बचत होगी। और यह तो सिर्फ मेरे लिए है!

परियोजनाओं को आगे बढ़ाएँ

SRG एक पूरी तरह से वर्चुअल कंपनी है। उनकी सभी रणनीति बनाने और निर्णय लेने की प्रक्रिया बड़ी कॉन्फ्रेंस कॉल्स के माध्यम से होती है। जब ट्रैविस ने उन कॉल्स को शेड्यूल करने के लिए Doodle का उपयोग करना शुरू किया, तो उसे तुरंत परिणाम दिखने लगे: 'मैं उस शेड्यूल को लगभग 15 मिनट में तैयार कर पाया, जबकि आमतौर पर इसमें मुझे 2 से 3 घंटे लगते।'

तो यह तो बस कॉल का एक समूह है। एक साल में ऐसे शायद दस से पंद्रह कॉल होते हैं। अब SRG की सभी वर्चुअल मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंस कॉल्स Doodle और Doodle 1:1 की मदद से आयोजित की जाती हैं।

त्वरित कार्यान्वयन

Doodle Premium खाते में उपयोगकर्ताओं को जोड़ना आसान है, और एक बार वे शामिल हो जाने के बाद Doodle का स्पष्ट, उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफ़ेस उन्हें तुरंत इसका उपयोग शुरू करने की अनुमति देता है। SRG के सलाहकार जल्द ही क्षेत्र में और आंतरिक रूप से भी Doodle का उपयोग करने लगे।

ट्रेविस कहते हैं, 'उन्हें 7 दिनों की अवधि में 20 पार्टनर्स के साथ मीटिंग्स शेड्यूल करने का तरीका ढूंढना होगा। और इसलिए मैंने उनसे कहा है, दोस्तों। Doodle एक बेहतरीन विकल्प है। बस इसे सभी को भेजो, अपने सभी पार्टनर्स को भेजो, उनकी उपलब्धता जानो और फिर उसी के आधार पर अपना शेड्यूल बना लो।'

उपयोग के मामले: टीम बैठकें, वैश्विक समय-निर्धारण, बाहरी हितधारक, एक-एक बैठकें