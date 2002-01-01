Doodle ist die Terminplanungssoftware, die perfekt auf die komplexen Bedürfnisse moderner gemeinnütziger Organisationen zugeschnitten ist. Wir wissen, dass es viele Treffen braucht, um Projekte voranzubringen, und dass es kompliziert wird, wenn diese Treffen mit Personen an verschiedenen Orten stattfinden.

Wir haben mit Travis von SRG Inc. gesprochen, einer Organisation, die gemeinnützige Initiativen in den Entwicklungsländern durchführt, und erfahren, wie die SRG dank Doodle ihre Terminplanung radikal rationalisiert hat.

Ein Remote-Team mit globaler Reichweite

SRG arbeitet mit einer Vielzahl von Mitarbeitern, Beratern vor Ort, Zuschussempfängern und Interessenvertretern in verschiedenen Ländern und Zeitzonen zusammen. Vor der Umstellung auf Doodle wurde ein Großteil der wertvollen Zeit für die Organisation von Meetings per E-Mail oder Telefon aufgewendet.

Es dauerte nicht nur durchschnittlich eine Woche, um einen Termin festzulegen, Travis erzählte uns auch, dass "bis wir alle Antworten erhalten hatten, alle vorgeschlagenen Termine bereits verstrichen waren, so dass wir alles noch einmal von vorne beginnen mussten".

"Ich rechne also mit einer Zeitersparnis von 30 bis 40 Stunden. Und das ist nur für mich!"

Projekte vorantreiben

Die SRG ist ein komplett virtuelles Unternehmen. Alle strategischen Überlegungen und Entscheidungen werden in großen Telefonkonferenzen getroffen. Als Travis begann, Doodle für die Planung dieser Telefonkonferenzen zu nutzen, sah er sofort Ergebnisse: "Ich konnte den Zeitplan in etwa 15 Minuten zusammenstellen, wofür ich normalerweise 2 bis 3 Stunden gebraucht hätte.

Und das ist nur eine Gruppe von Anrufen. Im Laufe eines Jahres gibt es wahrscheinlich zehn bis fünfzehn davon. Jetzt werden alle virtuellen Treffen und Telefonkonferenzen der SRG mit Hilfe von Doodle und Doodle 1:1 organisiert.

Schnelle Implementierung

Es ist einfach, Nutzer/innen zu einem Doodle-Premium-Konto hinzuzufügen, und wenn sie erst einmal an Bord sind, können sie dank der klaren, benutzerfreundlichen Oberfläche von Doodle sofort loslegen. Die Beraterinnen und Berater der SRG nutzten Doodle bald sowohl im Außendienst als auch intern.

Travis: "Sie müssen herausfinden, wie sie innerhalb von 7 Tagen Meetings mit 20 Partnern planen können. Und da habe ich ihnen gesagt, Leute. Doodle ist die perfekte Lösung. Schickt das einfach an alle eure Partner, fragt ihre Verfügbarkeiten ab und erstellt dann daraus euren Terminplan.

