Cómo SRG Inc. ahorra 40 horas de programación global al mes con Doodle

Doodle es el software de programación perfectamente diseñado para satisfacer las complejas necesidades de las ONG o entidades sin ánimo de lucro modernas.

    Doodle es el software de programación perfectamente diseñado para satisfacer las complejas necesidades de las organizaciones sin ánimo de lucro u ONG modernas. Sabemos que se necesitan muchas reuniones para hacer avanzar los proyectos, y la cosa se complica cuando esas reuniones tienen lugar con personas en numerosos lugares.

    Hablamos con Travis de SRG Inc, una organización que lleva a cabo iniciativas benéficas en el mundo en desarrollo, sobre cómo SRG ha racionalizado radicalmente la programación de sus reuniones gracias a Doodle.

    Un equipo remoto con alcance global

    SRG trabaja con una gran variedad de empleados, consultores de campo, beneficiarios de subvenciones y partes interesadas de distintos países y zonas horarias. Antes de pasarse a Doodle, perdían mucho de su valioso tiempo intentando organizar reuniones por correo electrónico o teléfono.

    No sólo tardaban una semana de media en fijar una fecha, sino que Travis nos dijo que, a menudo, "cuando recibes las respuestas de todo el mundo, todas las fechas que sugerimos ya han pasado, así que ahora tenemos que volver a hacerlo".

    "Así que, probablemente me ahorro entre 30 y 40 horas de tiempo. Y eso sólo para mí".

    Avanzar en los proyectos

    SRG es una empresa totalmente virtual. Toda su estrategia y toma de decisiones se realiza a través de grandes conferencias telefónicas. Travis vio resultados inmediatamente cuando empezó a utilizar Doodle para programar esas llamadas: "Pude montar esa programación en unos 15 minutos, lo que normalmente me habría llevado de 2 a 3 horas.

    Eso es sólo un grupo de llamadas. Probablemente haya entre diez y quince a lo largo de un año". Ahora todas las reuniones virtuales y conferencias telefónicas de SRG se organizan con la ayuda de Doodle y Doodle 1:1.

    Rápida implantación

    Es fácil añadir usuarios a una cuenta Doodle Premium, y una vez incorporados, la interfaz de Doodle, clara y fácil de usar, les permite empezar a utilizarla inmediatamente. Los consultores de SRG no tardaron en utilizar Doodle tanto sobre el terreno como internamente.

    Dice Travis: "Tienen que ingeniárselas para programar reuniones con 20 socios en un periodo de 7 días. Y así se lo he dicho, chicos. Doodle es la opción perfecta. Enviadlo a todo el mundo, enviadlo a todos vuestros socios, obtened su disponibilidad y, a partir de ahí, cread vuestro calendario'.

    Casos de uso: Reuniones de equipo, programación global, interlocutores externos, reuniones individuales