Doodle est un logiciel de planification parfaitement conçu pour répondre aux besoins complexes des organisations à but non lucratif ou des ONG modernes. Nous savons qu'il faut beaucoup de réunions pour faire avancer les projets et que cela se complique lorsque ces réunions ont lieu avec des personnes situées dans de nombreux endroits.

Nous avons parlé à Travis de SRG Inc, une organisation qui met en œuvre des initiatives caritatives dans le monde en développement, de la façon dont SRG a radicalement rationalisé la planification de ses réunions grâce à Doodle.

Une équipe à distance avec une portée mondiale

La SSR travaille avec un large éventail d'employés, de consultants sur le terrain, de bénéficiaires de subventions et de parties prenantes dans différents pays et fuseaux horaires. Avant de passer à Doodle, une grande partie de leur temps précieux était perdue à essayer d'organiser des réunions par e-mail ou par téléphone.

Non seulement il fallait en moyenne une semaine pour fixer une date, mais Travis nous a dit que souvent, "le temps que vous receviez les réponses de tout le monde, toutes les dates que nous avions suggérées étaient déjà passées et nous devions donc tout recommencer".

"Je pense donc pouvoir économiser entre 30 et 40 heures de travail. Et ce n'est que pour moi !

Faire avancer les projets

La SSR est une entreprise entièrement virtuelle. Toutes les stratégies et les décisions sont prises lors de grandes conférences téléphoniques. Travis a immédiatement constaté des résultats lorsqu'il a commencé à utiliser Doodle pour planifier ces appels : "J'ai pu établir ce programme en 15 minutes environ, alors qu'il m'aurait fallu 2 à 3 heures pour le faire.

Il ne s'agit donc que d'un seul groupe d'appels. Il y en a probablement dix à quinze par an. Aujourd'hui, toutes les réunions et conférences téléphoniques virtuelles de la SSR sont organisées avec l'aide de Doodle et de Doodle 1:1.

Une mise en œuvre rapide

Il est facile d'ajouter des utilisateurs à un compte Doodle Premium, et une fois qu'ils sont embarqués, l'interface claire et conviviale de Doodle leur permet de commencer à l'utiliser immédiatement. Les consultants de la SSR ont rapidement utilisé Doodle sur le terrain ainsi qu'en interne.

Travis explique : "Ils doivent trouver un moyen de planifier des réunions avec 20 partenaires sur une période de 7 jours. Je leur ai dit : "Les gars, Doodle est l'option idéale. Doodle est l'option idéale. Envoyez-le à tout le monde, envoyez-le à tous vos partenaires, obtenez leurs disponibilités et construisez ensuite votre planning à partir de cela".

Cas d'utilisation : Réunions d'équipe, planification globale, parties prenantes externes, entretiens individuels.