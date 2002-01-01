Doodle è il software di pianificazione perfettamente progettato per soddisfare le complesse esigenze delle moderne organizzazioni no-profit o ONG. Sappiamo che sono necessarie molte riunioni per portare avanti i progetti e che le cose si complicano quando queste riunioni si svolgono con persone in diverse località.

Abbiamo parlato con Travis di SRG Inc, un'organizzazione che realizza iniziative di beneficenza nei paesi in via di sviluppo, di come SRG ha semplificato radicalmente la programmazione delle riunioni grazie a Doodle.

Un team remoto con una portata globale

La SRG lavora con una vasta gamma di dipendenti, consulenti sul campo, beneficiari di sovvenzioni e stakeholder in diversi paesi e fusi orari. Prima di passare a Doodle, gran parte del loro tempo prezioso veniva consumato nel tentativo di organizzare le riunioni via e-mail o per telefono.

Non solo ci voleva in media una settimana per fissare un orario, ma Travis ci ha detto che spesso, "quando hai ricevuto le risposte di tutti, tutte le date che abbiamo proposto sono già passate, quindi dobbiamo rifare tutto da capo".

Quindi, mi aspetto un risparmio di tempo che va dalle 30 alle 40 ore". E questo solo per me!"

Portare avanti i progetti

La SRG è un'azienda completamente virtuale. Tutte le strategie e i processi decisionali si svolgono in teleconferenza. Travis ha visto subito i risultati quando ha iniziato a usare Doodle per programmare le chiamate: "Sono stato in grado di assemblare quel programma in circa 15 minuti, cosa che in genere mi avrebbe richiesto dalle 2 alle 3 ore.

Questo è solo un gruppo di chiamate. Probabilmente ce ne sono dieci o quindici nel corso di un anno". Ora tutte le riunioni virtuali e le teleconferenze della SRG sono organizzate con l'aiuto di Doodle e Doodle 1:1".

Implementazione rapida

È facile aggiungere utenti a un account Doodle Premium e, una volta che sono stati inseriti, l'interfaccia chiara e facile da usare di Doodle permette loro di iniziare a usarlo immediatamente. I consulenti della SRG hanno presto utilizzato Doodle sia sul campo che internamente.

Dice Travis: "Devono capire come programmare le riunioni con 20 partner in un periodo di 7 giorni. E così ho detto loro: "Ragazzi, Doodle è l'opzione perfetta". Doodle è l'opzione perfetta. Invialo a tutti, a tutti i tuoi partner, ottieni la loro disponibilità e poi costruisci la tua agenda a partire da quella".

Casi d'uso: Riunioni di team, programmazione globale, stakeholder esterni, incontri individuali.