Doodle er planlægningssoftwaren, der er perfekt designet til at opfylde de komplekse behov hos den moderne non-profit eller NGO. Vi ved, at det kræver mange møder at få projekter til at gå fremad, og det bliver kompliceret, når disse møder finder sted med enkeltpersoner på mange forskellige steder.

Vi har talt med Travis fra SRG Inc, en organisation, der gennemfører velgørenhedsinitiativer i udviklingslandene, om, hvordan SRG radikalt har strømlinet deres mødeplanlægning takket være Doodle.

Et eksternt team med global rækkevidde

SRG arbejder med en bred vifte af medarbejdere, feltkonsulenter, tilskudsmodtagere og interessenter på tværs af lande og tidszoner. Før de skiftede til Doodle, gik meget af deres værdifulde tid med at forsøge at organisere møder via e-mail eller telefon.

Ikke alene tog det i gennemsnit en uge at finde et tidspunkt, Travis fortalte os også, at "når du har fået svar fra alle, er alle de datoer, vi foreslog, allerede overskredet, så nu skal vi gøre det hele igen".

"Så jeg ser nok en tidsbesparelse på 30-40 timer. Og det er bare for mig!"

Flyt projekterne fremad

SRG er en fuldstændig virtuel virksomhed. Al deres strategi- og beslutningstagning foregår via store konferenceopkald. Travis så straks resultater, da han begyndte at bruge Doodle til at planlægge disse opkald: "Jeg var i stand til at samle den tidsplan på omkring 15 minutter, hvilket typisk ville have taget mig 2-3 timer at gøre.

Så det er bare én gruppe af opkald. Så der er nok ti til femten af dem i løbet af et år. Nu organiseres alle SRG's virtuelle møder og konferenceopkald ved hjælp af Doodle og Doodle 1:1.

Hurtig implementering

Det er nemt at tilføje brugere til en Doodle Premium-konto, og når de først er ombord, betyder Doodles klare, brugervenlige grænseflade, at de kan begynde at bruge det med det samme. SRG's konsulenter brugte snart Doodle både i marken og internt.

Travis siger: "De skal finde ud af, hvordan de skal planlægge møder med 20 partnere over en periode på 7 dage. Og så har jeg sagt til dem, gutter. Doodle er den perfekte løsning. Bare send det til alle, send det til alle dine partnere, få deres tilgængelighed og byg så din tidsplan ud fra det.

Anvendelsesområder: Teammøder, global planlægning, eksterne interessenter, en-til-en-møder