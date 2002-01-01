O Doodle é o software de agendamento perfeitamente projetado para atender às complexas necessidades das ONGs e organizações sem fins lucrativos modernas. Sabemos que são necessárias muitas reuniões para dar andamento aos projetos e isso se torna complicado quando essas reuniões são realizadas com pessoas em vários locais.

Conversamos com Travis, da SRG Inc., uma organização que implementa iniciativas de alcance beneficente no mundo em desenvolvimento, sobre como a SRG simplificou radicalmente o agendamento de reuniões graças ao Doodle.

Uma equipe remota com alcance global

A SRG trabalha com uma gama diversificada de funcionários, consultores de campo, beneficiários de subsídios e partes interessadas em vários países e fusos horários. Antes de mudar para o Doodle, muito do seu valioso tempo era consumido tentando organizar reuniões por e-mail ou telefone.

Além de levar, em média, uma semana para marcar um horário, Travis nos disse que, muitas vezes, "quando você recebia as respostas de todos, todas as datas que sugerimos já haviam passado, então agora temos que fazer tudo de novo".

"Portanto, estou considerando uma economia de tempo de 30 a 40 horas. E isso é só para mim!"

Avançar com os projetos

A SRG é uma empresa totalmente virtual. Todas as suas estratégias e tomadas de decisão são feitas em grandes conferências telefônicas. Travis viu resultados imediatos quando começou a usar o Doodle para agendar essas chamadas: "Consegui montar essa agenda em cerca de 15 minutos, o que normalmente levaria de 2 a 3 horas para fazer.

Então, esse é apenas um grupo de chamadas. Provavelmente, há de dez a quinze desses grupos ao longo de um ano". Agora, todas as reuniões virtuais e chamadas em conferência do SRG são organizadas com a ajuda do Doodle e do Doodle 1:1.

Implementação rápida

É fácil adicionar usuários a uma conta Doodle Premium e, uma vez que eles estejam integrados, a interface clara e fácil de usar do Doodle permite que eles comecem a usá-lo imediatamente. Os consultores do SRG logo começaram a usar o Doodle em campo e também internamente.

Travis diz: "Eles têm que descobrir como agendar reuniões com 20 parceiros em um período de 7 dias. E então eu disse a eles, pessoal. O Doodle é a opção perfeita. Basta enviar isso a todos, enviar isso a todos os seus parceiros, obter a disponibilidade deles e, a partir daí, criar sua agenda.

Casos de uso: Reuniões de equipe, agendamento global, partes interessadas externas, reuniões individuais