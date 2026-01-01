साक्षात्कार निर्धारित करने से लेकर टीम से मिलने वाले लंच का आयोजन करने तक, भर्ती, नियुक्ति और ऑनबोर्डिंग का आयोजन करना, जो संगठन को सुचारू रूप से चलाए रखता है, एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है – और अधिकांश कार्यस्थलों पर यह कार्य HR टीम के जिम्मे होता है।

Doodle HR पेशेवरों को समय-बचत शेड्यूलिंग विकल्पों, एक झलक में मीटिंग डैशबोर्ड, और कई सुविधाओं जैसे अंतर्निहित प्रतिक्रिया समयसीमा और समर्पित 1:1 शेड्यूलिंग टूल के साथ समर्थन करता है, जो मीटिंग आयोजन को अनुकूलित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

हमने सेंट लुइस के रोनाल्ड मैकडॉनल्ड हाउस में एचआर असिस्टेंट बेथ वोएग्टली से बात की कि वह विभिन्न बैठक परिदृश्यों में Doodle का उपयोग कैसे करती हैं।

मैं ज़्यादातर ट्रेनिंग का शेड्यूल खुद बनाता हूँ... जब मुझे संगठन के बाहर किसी को शेड्यूल करना होता है, खास तौर पर इन समिति के सदस्यों को या अगर कोई स्वयंसेवक है, तो मैं आमतौर पर Doodle का ही इस्तेमाल करता हूँ।

Doodle बाहरी अनुसूचीकरण के लिए एक सरल समाधान है।

जब कार्यालय में हर कोई एक ही सॉफ़्टवेयर सुइट और साझा कैलेंडर का उपयोग करता है, तो आंतरिक शेड्यूलिंग कोई झंझट नहीं होती। बाहरी शेड्यूलिंग? वह एक अलग कहानी है। आपके अतिथि के कैलेंडर तक पहुंच के बिना, ईमेल पर बार-बार आदान-प्रदान करते हुए सभी के लिए उपयुक्त समय तय करने में दिन बर्बाद हो जाते हैं।

Doodle बाहरी शेड्यूलिंग की झंझट को दूर करता है। ईमेल के बार-बार आदान-प्रदान से बचने के लिए एक पोल भेजें या एक-एक मीटिंग के लिए Doodle 1:1 लिंक भेजें। जब आपको कोई उपयुक्त समय मिल जाए, तो Doodle मीटिंग को आपके और आपके अतिथि के कैलेंडर में सिंक कर देगा, चाहे आप G-Suite का उपयोग कर रहे हों और वे Outlook का।

कई एक-एक प्रशिक्षण सत्र निर्धारित करना भी, जैसा कि बेथ को कभी-कभी करना पड़ता है, परेशानी-मुक्त है। Doodle 1:1 आपको एक-एक बैठकें निर्धारित करने की सुविधा देता है, जिसमें आप जितने चाहें उतने व्यक्तिगत अतिथियों को अलग-अलग समय-स्लॉट प्रदान कर सकते हैं। जैसे ही कोई 1:1 स्लॉट बुक हो जाता है, वह आपके कैलेंडर से गायब हो जाता है, इसलिए आपको कभी भी डबल-बुकिंग की चिंता नहीं करनी पड़ती।

Doodle के साथ बड़ी बोर्ड की बैठकें शेड्यूल करना आसान है।

रॉनाल्ड मैकडॉनल्ड हाउस सेंट लुइस एक है। गैर-लाभकारी जो शहर में बाल चिकित्सा देखभाल प्राप्त कर रहे बच्चों के परिवारों के लिए निःशुल्क आवास की व्यवस्था करता है। कई गैर-लाभकारी संस्थाओं की तरह, इसका निदेशक मंडल बाहरी स्वयंसेवकों से बना है जो रोनाल्ड मैकडॉनल्ड हाउस के उद्देश्य के लिए अपना समय दान करते हैं; अधिकांश निदेशक मंडल के सदस्यों के अपने पूर्ण पेशेवर कार्यक्रम होते हैं।

संगठन बोर्ड की बैठकें नए कर्मचारियों की भर्ती का निर्णय लेने के लिए, बेथ के सामने एक अनूठी समय-निर्धारण चुनौती पेश आती है। उसे सभी के लिए उपयुक्त समय खोजना होता है, और वह इसके लिए आंतरिक कैलेंडर पर भरोसा नहीं कर सकती। इसलिए वह Doodle का विकल्प चुनती है।

बेथ कहती हैं, "…हमारी चुनौती तो इतने सारे बाहरी लोगों को समायोजित करना है, जबकि हमें उनकी प्राथमिकताओं का कोई अंदाज़ा भी नहीं है।" Doodle पोल भेजने से बैठक के प्रतिभागियों को उनके लिए सुविधाजनक समय चुनने का मौका मिलता है; बेथ प्रतिक्रिया की समयसीमा भी निर्धारित कर सकती हैं, ताकि उन्हें RSVP का इंतज़ार न करना पड़े।

जब आप Doodle के साथ शेड्यूल करते हैं तो भर्ती करना आसान हो जाता है।

किसी भी HR पेशेवर की तरह, बेथ जानती है कि भर्ती प्रक्रिया में बहुत सारा प्रशासनिक काम होता है और इसके लिए कई बैठकें करनी पड़ती हैं। साक्षात्कार निर्धारित करने के अलावा, प्रत्येक नए कर्मचारी को विभिन्न हितधारकों से मंजूरी लेनी होती है, जिसका मतलब केवल एक ही हो सकता है: और भी बैठकें।

रोनाल्ड मैकडॉनल्ड हाउस में, नए कर्मचारियों को न केवल आंतरिक स्वीकृति प्राप्त करनी होती है, बल्कि उन्हें बोर्ड से भी मंजूरी लेनी होती है। बेथ प्रत्येक साक्षात्कार दौर का आयोजन करने और प्रत्येक नए कर्मचारी पर निर्णय लेने के लिए आवश्यक फॉलो-अप बैठकों को सुव्यवस्थित करने के लिए Doodle का सहारा लेती है।

बोर्ड की बैठकों का आयोजन करने और प्रशिक्षणों का समय निर्धारित करने से लेकर भर्ती प्रक्रिया का प्रबंधन करने तक, बेथ Doodle के साथ घंटों का कार्य समय बचाती हैं। और एक स्ववित्तपोषित गैर-लाभकारी संस्था में हर घंटा मायने रखता है!

उपयोग के मामले: भर्ती, टीम बैठकें, बाहरी हितधारक, एक-एक बैठकें, प्रशिक्षण सत्र, बोर्ड बैठकें