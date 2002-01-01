Det kan være en krævende opgave at organisere rekruttering, ansættelse og onboarding, der holder en organisation kørende - fra planlægning af interviews til planlægning af frokoster for teamet - og på de fleste arbejdspladser er det en opgave, der påhviler HR-teamet.

Doodle hjælper HR-medarbejdere med tidsbesparende planlægningsmuligheder, et overskueligt mødedashboard og et væld af funktioner, som f.eks. indbyggede svarfrister og et dedikeret 1:1-planlægningsværktøj, der er designet til at optimere mødetilrettelæggelsen.

Vi har talt med Beth Voegtli, HR-assistent i Ronald McDonald House, St Louis, om, hvordan hun bruger Doodle i en række forskellige mødescenarier.

"Jeg planlægger det meste af træningen ... når jeg prøver at planlægge nogen uden for organisationen, især disse udvalgsmedlemmer, eller hvis det er en frivillig, noget i den stil, vil jeg som standard bruge Doodle."

Doodle er en enkel løsning til ekstern planlægning

Når alle på kontoret bruger den samme softwarepakke og fælles kalender, behøver intern planlægning ikke at være besværlig. Ekstern planlægning? Det er en anden historie. Uden adgang til dine gæsters kalender er det let at spilde dage på at gå frem og tilbage via e-mail og forsøge at finde et tidspunkt, der fungerer for alle.

Doodle fjerner besværet med ekstern planlægning. Undgå at sende e-mails frem og tilbage ved at sende en afstemning eller et Doodle 1:1-link til individuelle møder. Når du finder et tidspunkt, der fungerer, synkroniserer Doodle mødet med din kalender og din gæsts kalender, uanset om du bruger G-Suite, og de bruger Outlook.

Selv planlægning af flere en-til-en-træningssessioner, som Beth nogle gange er nødt til at gøre, er problemfri. Doodle 1:1 giver dig mulighed for at planlægge en-til-en-møder ved at tilbyde individuelle tidsslots til så mange individuelle gæster, som du har brug for. Så snart en 1:1-slot er optaget, forsvinder den fra din kalender, så du behøver aldrig at bekymre dig om dobbeltbooking.

Store bestyrelsesmøder er nemme at planlægge med Doodle

Ronald McDonald House St Louis er en non-profit organisation, der arrangerer gratis overnatning for familier til børn, der modtager pædiatrisk behandling i byen. Ligesom mange andre nonprofitorganisationer består bestyrelsen af eksterne frivillige, der donerer deres tid til Ronald McDonald House-sagen; de fleste bestyrelsesmedlemmer har selv en fuld arbejdsplan.

At organisere bestyrelsesmøder for at beslutte nye ansættelser giver derfor Beth en unik planlægningsudfordring. Hun er nødt til at finde et tidspunkt, der passer alle, og det kan hun ikke gøre med en intern kalender. Derfor vælger hun Doodle.

Beth siger: "... vores udfordring er bare at imødekomme så mange mennesker eksternt, når vi ikke engang har en idé om deres præferencer." Ved at sende en Doodle-afstemning ud kan mødedeltagerne vælge et tidspunkt, der passer dem; Beth kan endda sætte en svarfrist, så hun ikke ender med at vente på svar.

Det er nemt at ansætte, når du planlægger med Doodle

Som enhver HR-professionel ved Beth, at ansættelsesprocessen kræver en masse administrativt arbejde og mange møder. Ud over at planlægge selve samtalerne skal hver ny medarbejder godkendes af forskellige interessenter, hvilket kun kan betyde én ting: endnu flere møder.

I Ronald McDonald Hus skal nyansatte ikke kun godkendes internt, de skal også godkendes af bestyrelsen. Beth bruger både Doodle til at organisere hver interviewrunde og til at strømline de opfølgningsmøder, der er nødvendige for at træffe en beslutning om hver enkelt nyansættelse.

Fra organisering af bestyrelsesmøder og planlægning af kurser til styring af ansættelsesprocessen sparer Beth timevis af arbejdstid med Doodle. Og i en nonprofitorganisation med starthjælp tæller hver time!

Brugsscenarier: Rekruttering, teammøder, eksterne interessenter, one-on-ones, træningssessioner, bestyrelsesmøder