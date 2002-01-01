Dalla programmazione dei colloqui all'organizzazione di pranzi di lavoro, l'organizzazione del reclutamento, dell'assunzione e dell'inserimento in azienda può essere un compito impegnativo e, nella maggior parte degli ambienti di lavoro, è un compito che spetta al team delle Risorse Umane.

Doodle supporta i professionisti delle risorse umane con opzioni di pianificazione che consentono di risparmiare tempo, una dashboard delle riunioni a colpo d'occhio e una serie di funzioni, come le scadenze di risposta incorporate e lo strumento di pianificazione 1:1 dedicato, progettate per ottimizzare l'organizzazione delle riunioni.

Abbiamo parlato con Beth Voegtli, assistente alle risorse umane della Ronald McDonald House di St Louis, di come utilizza Doodle in diversi scenari di riunione.

"Programmo la maggior parte dei corsi di formazione... quando devo programmare qualcuno al di fuori dell'organizzazione, in particolare i membri di questi comitati o se si tratta di un volontario, per una cosa del genere mi rivolgo a Doodle".

Doodle è una soluzione semplice per la programmazione esterna

Quando tutti in ufficio utilizzano lo stesso software e lo stesso calendario condiviso, la pianificazione interna non deve essere una seccatura. La programmazione esterna? È un'altra storia. Senza l'accesso al calendario del tuo ospite, è facile perdere giorni a fare avanti e indietro via e-mail, cercando di trovare un orario che vada bene per tutti.

Doodle elimina il problema della programmazione esterna. Evita il tira e molla delle email inviando un sondaggio o, per gli incontri individuali, un link Doodle 1:1. Una volta trovato l'orario giusto, Doodle sincronizzerà la riunione con il tuo calendario e quello del tuo ospite, indipendentemente dal fatto che tu stia usando G-Suite e loro Outlook.

Anche programmare più sessioni di formazione individuali, come a volte deve fare Beth, è facile. Doodle 1:1 ti permette di programmare incontri one-to-one, offrendo fasce orarie individuali a tutti gli ospiti di cui hai bisogno. Non appena uno slot 1:1 viene occupato, scompare dal tuo calendario, così non dovrai mai preoccuparti di avere una doppia prenotazione.

Le riunioni del consiglio di amministrazione di grandi dimensioni sono facili da programmare con Doodle

La Ronald McDonald House St Louis è un'organizzazione no-profit che organizza alloggi gratuiti per le famiglie dei bambini che ricevono cure pediatriche in città. Come molte altre organizzazioni no-profit, il suo consiglio di amministrazione è composto da volontari esterni che donano il loro tempo alla causa della Ronald McDonald House; la maggior parte dei membri del consiglio di amministrazione ha un'agenda professionale piena.

Organizzare le riunioni del consiglio per decidere le nuove assunzioni rappresenta per Beth una sfida unica. Deve trovare un orario che vada bene per tutti e non può affidarsi a un calendario interno per farlo. Ecco perché ha scelto Doodle.

Dice Beth: "... la nostra sfida è quella di organizzare un numero così elevato di persone all'esterno quando non abbiamo nemmeno un'idea delle loro preferenze". L'invio di un sondaggio Doodle permette ai partecipanti di scegliere un orario che vada bene per loro; Beth può anche impostare una scadenza per le risposte, in modo da non dover aspettare gli RSVP.

Assumere è facile quando si pianifica con Doodle

Come ogni professionista delle risorse umane, Beth sa che il processo di assunzione richiede molto lavoro amministrativo e molte riunioni. Oltre a programmare i colloqui stessi, ogni nuova assunzione deve essere approvata da varie parti interessate, il che può significare solo una cosa: ancora più riunioni.

Alla Ronald McDonald House, i nuovi assunti non devono solo ricevere l'approvazione interna, ma anche quella del consiglio di amministrazione. Beth si rivolge a Doodle per organizzare ogni serie di colloqui e per ottimizzare le riunioni di follow-up necessarie per prendere una decisione su ogni nuova assunzione.

Dall'organizzazione delle riunioni del consiglio di amministrazione alla programmazione dei corsi di formazione, fino alla gestione del processo di assunzione, Beth risparmia ore di lavoro con Doodle. E, in un'organizzazione no-profit a basso costo, ogni ora è importante!

Casi d'uso: Assunzioni, riunioni di team, stakeholder esterni, incontri individuali, sessioni di formazione, riunioni del consiglio d'amministrazione