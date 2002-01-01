Uno studio sull'esperienza utente di Doodle

Doodle ha parlato con un'organizzazione medica no-profit che si occupa di collegare la ricerca e l'innovazione nella cura del cancro con i medici della comunità in tutto il paese, offrendo sessioni di formazione medica continua ed eventi in tutte le sedi della sua rete. Si tratta di un lavoro importante, che non può essere svolto senza una programmazione precisa ed efficace.

Abbiamo parlato con Erik Frederick, referente della rete esterna dell'organizzazione no-profit, di come Doodle Premium abbia semplificato la loro programmazione.

Gestisce le riunioni su calendari e software diversi, senza problemi.

Erik affronta una sfida tipica delle organizzazioni no-profit che lavorano con una serie di stakeholder esterni: l'accesso al calendario. Programmare gli eventi significa portare medici ed educatori di varie istituzioni nelle sedi della rete in sei stati diversi: di solito ci sono molti calendari e software incompatibili in gioco! Prima di Doodle, un lungo tira e molla via e-mail era l'unico modo per trovare un orario di incontro.

Erik lo descrive come "... un gioco di calendari... che si susseguono". Doodle permette a Erik di evitare il tira e molla delle e-mail. Inoltre, una volta confermato l'orario, la riunione si sincronizza automaticamente con i calendari di tutti i partecipanti.

Doodle elimina il dolore della programmazione medica

In qualità di referente di un'organizzazione medica no-profit, Erik deve affrontare un'altra sfida di programmazione: lavorare con i calendari dei medici, notoriamente molto stretti. La maggior parte dei calendari dei medici è piena di giorni di ambulatorio; inoltre, è impossibile riprogrammare i giorni di ambulatorio in un arco di tempo di tre mesi. Di conseguenza, la maggior parte delle riunioni viene organizzata con tempi molto lunghi. I sondaggi di Doodle hanno semplificato il processo di pianificazione delle riunioni fino a 9 mesi prima; la dashboard di Doodle fornisce un riepilogo immediato di tutte le riunioni future, non solo di quelle previste per la settimana o il mese successivo.

"Perché molti medici, almeno qui, non dovrebbero programmare nulla entro 3 mesi... Questo è uno dei motivi per cui lo uso anch'io".

Integrare Doodle senza problemi nella metodologia Lean.

Doodle si è dimostrato del tutto compatibile con l'impegno interno dell'organizzazione non-profit nei confronti della metodologia lean, una metodologia aziendale che mira a migliorare il valore per i clienti attraverso l'ottimizzazione continua dei processi lavorativi.

Prima di Doodle, dice Erik, la programmazione "... era una delle cose più dolorose da fare per il gruppo, per vedere questo calendario, per programmare e per eseguire queste attività di formazione, quindi questo è uno dei miglioramenti più importanti che elimina molti sprechi e aggiunge valore al processo".

Casi d'uso: riunioni di team, stakeholder esterni, incontri individuali, sessioni di formazione, prenotazioni di appuntamenti.