De la planification des entretiens à l'organisation des déjeuners d'équipe, l'organisation du recrutement, de l'embauche et de l'intégration qui font fonctionner une organisation peut être une tâche exigeante - et dans la plupart des lieux de travail, c'est une tâche qui incombe à l'équipe des ressources humaines.

Doodle aide les professionnels des ressources humaines en leur proposant des options de planification qui leur permettent de gagner du temps, un tableau de bord des réunions en un coup d'œil et une multitude de fonctionnalités, telles que des délais de réponse intégrés et un outil de planification 1:1 dédié, conçus pour optimiser l'organisation des réunions.

Beth Voegtli, assistante RH au Manoir Ronald McDonald de St Louis, nous a expliqué comment elle utilise Doodle dans différents scénarios de réunion.

"Je planifie la plupart des formations... lorsque j'essaie de planifier une personne extérieure à l'organisation, ces membres de comité en particulier ou s'il s'agit d'un bénévole, quelque chose de ce genre, j'utilise Doodle par défaut".

Doodle est une solution simple pour la planification externe

Lorsque tout le monde au bureau utilise la même suite logicielle et le même calendrier, la planification interne n'est pas forcément un problème. La planification externe ? C'est une autre histoire. Sans accès au calendrier de vos invités, il est facile de perdre des jours à faire des allers-retours par e-mail, en essayant de trouver une heure qui convienne à tout le monde.

Doodle supprime les difficultés liées à la planification externe. Évitez les allers-retours par courriel en envoyant un sondage ou, pour les réunions individuelles, un lien Doodle 1:1. Lorsque vous aurez trouvé l'heure qui convient, Doodle synchronisera la réunion avec votre calendrier et celui de votre invité, que vous utilisiez G-Suite ou qu'il utilise Outlook.

Même la programmation de plusieurs sessions de formation individuelles, comme Beth doit parfois le faire, se fait sans problème. Doodle 1:1 vous permet de planifier des réunions individuelles, en offrant des créneaux horaires individuels à autant d'invités que nécessaire. Dès qu'un créneau 1:1 est pris, il disparaît de votre calendrier, de sorte que vous n'avez jamais à vous soucier d'une double réservation.

Les grandes réunions du conseil d'administration sont faciles à programmer avec Doodle.

Le Ronald McDonald House St Louis est une association à but non lucratif qui propose un hébergement gratuit aux familles d'enfants recevant des soins pédiatriques dans la ville. Comme beaucoup d'organisations à but non lucratif, son conseil d'administration est composé de bénévoles externes qui donnent de leur temps à la cause du Manoir Ronald McDonald ; la plupart des membres du conseil d'administration ont eux-mêmes un emploi du temps professionnel chargé.

L'organisation des réunions du conseil d'administration pour décider des nouvelles embauches pose donc à Beth un défi unique en matière d'emploi du temps. Elle doit trouver une heure qui convienne à tout le monde, et elle ne peut pas s'appuyer sur un calendrier interne pour y parvenir. C'est pourquoi elle opte pour Doodle.

Beth déclare : "... notre défi est de satisfaire tant de personnes en externe alors que nous n'avons même pas une idée de leurs préférences". L'envoi d'un sondage Doodle permet aux participants à la réunion de choisir l'heure qui leur convient ; Beth peut même fixer une date limite de réponse, ce qui lui évite d'attendre les RSVP.

Embaucher est facile lorsque vous planifiez avec Doodle

Comme tout professionnel des ressources humaines, Beth sait que le processus d'embauche exige beaucoup de travail administratif et de réunions. Outre la planification des entretiens eux-mêmes, chaque nouvelle embauche doit être approuvée par diverses parties prenantes, ce qui ne peut signifier qu'une chose : encore plus de réunions.

Au Manoir Ronald McDonald, les nouvelles recrues ne doivent pas seulement être approuvées en interne, elles doivent également être approuvées par le conseil d'administration. Beth se tourne vers Doodle pour organiser chaque série d'entretiens et pour rationaliser les réunions de suivi nécessaires pour prendre une décision sur chaque nouvelle embauche.

Qu'il s'agisse d'organiser des réunions du conseil d'administration, de programmer des formations ou de gérer le processus d'embauche, Beth économise des heures de travail grâce à Doodle. Et, dans une organisation à but non lucratif, chaque heure compte !

Cas d'utilisation : Recrutement, réunions d'équipe, parties prenantes externes, entretiens individuels, sessions de formation, réunions du conseil d'administration.