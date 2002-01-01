En undersøgelse af Doodles brugeroplevelse

Doodle talte med en medicinsk non-profit organisation, der fokuserer på at forbinde forskning og innovation inden for kræftbehandling med læger i hele landet ved at tilbyde efteruddannelse og arrangementer på alle sine netværkssteder. Det er et vigtigt arbejde - og intet af det kan ske uden præcis og effektiv planlægning.

Vi talte med non-profit organisationens eksterne netværkskontakt, Erik Frederick, om, hvordan Doodle Premium har forenklet deres planlægning.

Håndter møder på tværs af forskellige kalendere og software uden problemer.

Erik står over for en typisk udfordring for nonprofitorganisationer , der arbejder med en række eksterne interessenter: kalenderadgang. Planlægning af arrangementer betyder, at læger og undervisere fra forskellige institutioner skal mødes på netværkssteder i seks forskellige stater: Der er typisk mange kalendere og inkompatibel software på spil! Før Doodle var en langvarig dialog frem og tilbage via e-mail den eneste måde at finde et mødetidspunkt på.

Erik beskrev det som "... en jonglering med kalendere ... at kaste rundt med skemaer". Doodle giver Erik mulighed for at omgå e-mailen frem og tilbage. Og når et tidspunkt er blevet bekræftet, synkroniseres mødet automatisk på tværs af alle deltagernes kalendere.

Doodle gør det nemmere at planlægge møder i sundhedssektoren

Som kontaktperson i en medicinsk non-profit organisation har Erik en anden planlægningsudfordring - at arbejde med lægers notorisk stramme kalendere. De fleste lægers kalendere er fyldt med klinikdage, og det er desuden umuligt at flytte klinikdage inden for en tidsramme på tre måneder. Det betyder, at de fleste møder organiseres med meget lang leveringstid. Doodle-afstemninger har gjort det nemmere at planlægge møder op til 9 måneder ud i fremtiden; Doodle-dashboardet giver et hurtigt overblik over alle fremtidige møder, ikke kun de møder, der er planlagt i den næste uge eller måned.

"Fordi mange læger, i hvert fald her, ikke må planlægge noget inden for 3 måneder ... Det er også en stor del af grunden til, at jeg bruger det."

Integrer Doodle problemfrit i lean-metoden.

Doodle har vist sig at være helt kompatibel med non-profit organisationens interne engagement i lean-metoden, en forretningsmetode, der sigter mod at forbedre værdien for kunderne gennem løbende optimering af arbejdsprocesser.

Før Doodle, siger Erik, var planlægning "... en af de mere smertefulde ting for gruppen at gøre, at se denne tidsplan, få disse planlagt og udføre disse uddannelseselementer, så dette er lige nu en af de store forbedringer, der fjerner en masse spild og tilføjer værdi til processen.

Anvendelsesområder: Teammøder, eksterne interessenter, en-til-en, træningssessioner, tidsbestilling