Allt från att boka intervjuer till att anordna lunchmöten där de sökande får träffa teamet – att organisera rekryteringen, anställningarna och introduktionen som håller en organisation igång kan vara en krävande uppgift – och på de flesta arbetsplatser är det en uppgift som faller på HR-teamet.

Doodle hjälper HR-personal med tidsbesparande schemaläggningsalternativ, en överskådlig mötesöversikt och en rad funktioner, såsom inbyggda svarstider och ett särskilt verktyg för att boka 1:1-möten, som är utformade för att optimera mötesplaneringen.

Vi pratade med Beth Voegtli, personalassistent vid Ronald McDonald House i St. Louis, om hur hon använder Doodle i olika mötesammanhang.

"Jag planerar det mesta av utbildningarna... när jag ska boka in någon utanför organisationen, särskilt dessa kommittémedlemmar eller om det gäller en volontär, eller något i den stilen, brukar jag automatiskt använda Doodle."

Doodle är en enkel lösning för extern schemaläggning

När alla på kontoret använder samma programpaket och en gemensam kalender behöver den interna schemaläggningen inte vara något besvär. Extern schemaläggning? Det är en helt annan historia. Utan tillgång till gästens kalender är det lätt att slösa bort flera dagar på att skicka e-post fram och tillbaka i ett försök att enas om en tid som passar alla.

Doodle gör det enkelt att boka möten med andra. Undvik e-postväxlingar genom att skicka en omröstning eller, för enskilda möten, en Doodle 1:1-länk. När ni hittar en tid som passar synkroniserar Doodle mötet till både din och din gästs kalender, oavsett om du använder G-Suite och din gäst använder Outlook.

Det är enkelt att boka flera individuella träningspass, vilket Beth ibland måste göra. Med Doodle 1:1 kan du boka individuella möten genom att erbjuda enskilda tidsluckor till så många gäster som du behöver. Så snart ett 1:1-tidsfönster är upptaget försvinner det från din kalender, så du behöver aldrig oroa dig för dubbelbokningar.

Det är enkelt att boka in stora styrelsemöten med Doodle

Ronald McDonald House i St. Louis är ett ideell som ordnar gratis boende för familjerna till barn som får barnsjukvård i staden. Liksom många ideella organisationer består dess styrelse av externa volontärer som ägnar sin tid åt Ronald McDonald House; de flesta styrelsemedlemmarna har själva fullspäckade arbetsscheman.

Organisering styrelsemöten Att besluta om nyanställningar innebär därför en unik utmaning för Beth när det gäller schemaläggningen. Hon måste hitta en tid som passar alla, och hon kan inte förlita sig på en intern kalender för att göra det. Därför väljer hon att använda Doodle.

Beth säger: ”...vår utmaning är helt enkelt att tillgodose så många externa deltagare när vi inte ens har en aning om vad de föredrar.” Genom att skicka ut en Doodle-omröstning kan mötesdeltagarna välja en tid som passar dem; Beth kan till och med ange en svarstid, så att hon slipper vänta på svar.

Det är enkelt att anställa när du bokar via Doodle

Precis som alla andra HR-medarbetare vet Beth att rekryteringsprocessen innebär mycket administrativt arbete och kräver en hel del möten. Förutom att boka in själva intervjuerna måste varje nyanställning godkännas av olika intressenter, vilket bara kan betyda en sak: ännu fler möten.

På Ronald McDonald House måste nyanställda inte bara godkännas internt, utan även av styrelsen. Beth använder Doodle både för att organisera varje intervjurunda och för att effektivisera de uppföljningsmöten som krävs för att fatta beslut om varje nyanställning.

Från att organisera styrelsemöten och planera utbildningar till att hantera rekryteringsprocessen – Beth sparar många timmars arbetstid tack vare Doodle. Och i en ideell organisation som drivs med egna medel räknas varje timme!

Användningsfall: Rekrytering, teammöten, externa intressenter, enskilda samtal, utbildningar, styrelsemöten