En studie av användarupplevelsen med Doodle

Doodle har haft ett samtal med en ideell medicinsk organisation som arbetar för att koppla samman forskning och innovation inom cancervården med allmänläkare över hela landet genom att erbjuda fortbildningskurser och evenemang vid alla sina nätverksanläggningar. Det är ett viktigt arbete – och inget av detta skulle vara möjligt utan en noggrann och effektiv schemaläggning.

Vi pratade med den ideella organisationens kontaktperson för det externa nätverket, Erik Frederick, om hur Doodle Premium har förenklat sin schemaläggning.

Hantera möten i olika kalendrar och program på ett smidigt sätt.

Erik står inför en typisk utmaning för ideella organisationer samarbete med en rad externa intressenter: åtkomst till kalendrar. Att planera evenemang innebär att samordna läkare och utbildare från olika institutioner till nätverksanläggningar i sex olika delstater: det brukar ofta handla om många kalendrar och programvara som inte är kompatibla med varandra! Innan Doodle fanns var långa mejlväxlingar det enda sättet att hitta en tid för ett möte.

Erik beskrev det som ”...att jonglera med kalendrar...och flytta runt möten.” Med Doodle slipper Erik allt mejlande fram och tillbaka. Och när en tid väl har bekräftats synkroniseras mötet automatiskt i alla deltagarnas kalendrar.

Doodle underlättar tidsbokningen inom sjukvården

I sin roll som kontaktperson vid en ideell medicinsk organisation står Erik inför ytterligare en utmaning när det gäller schemaläggning – att hantera läkarnas notoriskt fullbokade kalendrar. De flesta läkares kalendrar är fullbokade med mottagningsdagar; dessutom är det omöjligt att boka om några mottagningsdagar inom en tre månaders period. Följaktligen planeras de flesta möten med mycket lång framförhållning. Doodle-omröstningar har underlättat planeringen av möten upp till 9 månader i förväg; den Doodle-instrumentpanelen ger en översiktlig sammanfattning av alla kommande möten, inte bara de möten som är inplanerade under nästa vecka eller månad.

"Eftersom många läkare, åtminstone här, inte ska boka in något inom de närmaste tre månaderna... Det är en viktig anledning till att jag också använder det här."

Integrera Doodle smidigt i lean-metodiken.

Doodle har visat sig vara helt förenligt med den ideella organisationens interna satsning på lean-metodiken, en affärsmetodik som syftar till att öka värdet för kunderna genom att kontinuerligt optimera arbetsplatsens processer.

”Innan vi började använda Doodle”, säger Erik, ”var schemaläggningen … en av de mest besvärliga uppgifterna för gruppen – att gå igenom schemat, boka in aktiviteterna och genomföra utbildningsinsatserna. Så det här är just nu en av de allra största förbättringarna, som eliminerar en hel del slöseri och tillför mervärde till processen.”

Användningsfall: teammöten, externa intressenter, enskilda samtal, utbildningar, tidsbokningar