एक Doodle उपयोगकर्ता अनुभव अध्ययन

Doodle ने एक चिकित्सा गैर-लाभकारी संस्था से बात की, जो देश भर के सामुदायिक चिकित्सकों के साथ कैंसर देखभाल में अनुसंधान और नवाचार को जोड़ने पर केंद्रित है, और अपने सभी नेटवर्क स्थलों पर सतत चिकित्सा शिक्षा सत्र और कार्यक्रम आयोजित करती है। यह महत्वपूर्ण कार्य है – और सटीक, प्रभावी समय-निर्धारण के बिना यह सब संभव नहीं हो सकता।

हमने गैर-लाभकारी संस्था के बाहरी नेटवर्क संपर्क, एरिक फ्रेडरिक से इस बारे में बात की कि कैसे Doodle Premium उन्होंने अपनी समय-सारणी को सरल कर दिया है।

विभिन्न कैलेंडर और सॉफ़्टवेयर में बैठकों को सहजता से प्रबंधित करें।

एरिक एक सामान्य चुनौती का सामना करता है गैर-लाभकारी संगठन विभिन्न बाहरी हितधारकों के साथ काम करना: कैलेंडर तक पहुंच। कार्यक्रम निर्धारित करने का मतलब है छह अलग-अलग राज्यों में नेटवर्क साइटों पर विभिन्न संस्थानों के डॉक्टरों और शिक्षकों को लाना: आमतौर पर इसमें बहुत सारे कैलेंडर और असंगत सॉफ्टवेयर शामिल होते हैं! Doodle से पहले, बैठक का समय खोजने का एकमात्र तरीका ईमेल पर लंबी-चौड़ी बातचीत करना था।

एरिक ने इसे '…कैलेंडर के साथ जंगली खेल… समय-सारिणी को इधर-उधर फेंकना' के रूप में वर्णित किया। Doodle एरिक को ईमेल के बार-बार आदान-प्रदान से बचाता है। और एक बार समय की पुष्टि हो जाने पर, बैठक स्वचालित रूप से सभी प्रतिभागियों के कैलेंडर में सिंक हो जाती है।

Doodle चिकित्सा अनुसूचीकरण की जटिलता को दूर करता है।

एक मेडिकल गैर-लाभकारी संस्था में संपर्क व्यक्ति के रूप में, एरिक को एक और शेड्यूलिंग चुनौती का सामना करना पड़ता है – डॉक्टरों के कुख्यात रूप से तंग कैलेंडर के साथ काम करना। अधिकांश डॉक्टरों के कैलेंडर क्लिनिक के दिनों से भरे होते हैं; और तो और, तीन महीने की अवधि के भीतर किसी भी क्लिनिक दिन को पुनर्निर्धारित करना असंभव है। परिणामस्वरूप, अधिकांश बैठकें बहुत लंबी अग्रिम अवधि के साथ आयोजित की जाती हैं। Doodle पोल ने नौ महीने पहले तक बैठकों की योजना बनाने की प्रक्रिया को सुगम बना दिया है; Doodle डैशबोर्ड यह सभी भविष्य की बैठकों का एक नज़र में सारांश प्रदान करता है, न कि केवल अगले सप्ताह या महीने में निर्धारित बैठकों का।

क्योंकि यहाँ कम से कम कई डॉक्टरों को तीन महीने के भीतर कोई भी अपॉइंटमेंट निर्धारित नहीं करना चाहिए... यही एक बड़ा कारण है कि मैं इसका भी उपयोग करता हूँ।

लीन पद्धति में Doodle को सहजता से एकीकृत करें।

Doodle ने गैर-लाभकारी संस्था की लीन मेथडोलॉजी के प्रति आंतरिक प्रतिबद्धता के साथ पूरी तरह से अनुकूलता साबित की है, यह एक व्यावसायिक पद्धति है जो कार्यस्थल प्रक्रियाओं को लगातार अनुकूलित करके ग्राहकों के लिए मूल्य में सुधार करने पर केंद्रित है।

Doodle से पहले, एरिक कहते हैं, शेड्यूलिंग '...समूह के लिए सबसे दर्दनाक कामों में से एक था, इस शेड्यूल को देखना, इन्हें शेड्यूल करना और इन शिक्षा संबंधी कार्यों को अंजाम देना, इसलिए यह अभी एक बड़ी सुधार है जो बहुत सारी फालतू प्रक्रियाओं को हटाकर इस प्रक्रिया में मूल्य जोड़ रही है।'

उपयोग के मामले: टीम की बैठकें, बाहरी हितधारक, एक-एक बैठकें, प्रशिक्षण सत्र, अपॉइंटमेंट बुकिंग