Desde o agendamento de entrevistas até a organização de almoços com a equipe, organizar o recrutamento, a contratação e a integração que mantêm uma organização em funcionamento pode ser uma tarefa exigente - e, na maioria dos locais de trabalho, é uma tarefa que cabe à equipe de RH.

O Doodle oferece suporte aos profissionais de RH com opções de agendamento que economizam tempo, um painel de reuniões de fácil visualização e uma série de recursos, como prazos de resposta incorporados e uma ferramenta de agendamento individual dedicada, projetada para otimizar a organização das reuniões.

Conversamos com Beth Voegtli, assistente de RH da Ronald McDonald House, St Louis, sobre como ela usa o Doodle em uma série de cenários de reuniões.

"Quando estou tentando agendar alguém de fora da organização, esses membros do comitê em particular ou se for um voluntário, algo dessa natureza, eu recorro ao Doodle."

O Doodle é uma solução simples para agendamento externo

Quando todos no escritório usam o mesmo pacote de software e o mesmo calendário compartilhado, o agendamento interno não precisa ser um incômodo. Agendamento externo? Isso é outra história. Sem acesso ao calendário do seu convidado, é fácil perder dias indo e voltando por e-mail, tentando chegar a um horário que funcione para todos.

Com o Doodle, você não precisa se preocupar com o agendamento externo. Evite o vai e vem de e-mails enviando uma enquete ou, para reuniões individuais, um link do Doodle 1:1. Quando você encontrar um horário que funcione, o Doodle sincronizará a reunião com o seu calendário e o calendário do seu convidado, independentemente de você estar usando o G-Suite e ele o Outlook.

Até mesmo o agendamento de várias sessões de treinamento individuais, como a Beth às vezes precisa fazer, é descomplicado. O Doodle 1:1 permite que você agende reuniões individuais, oferecendo intervalos de tempo individuais para quantos convidados você precisar. Assim que um espaço 1:1 é ocupado, ele desaparece do seu calendário, para que você nunca precise se preocupar com reservas duplicadas.

Com o Doodle, é fácil agendar grandes reuniões de diretoria

A Ronald McDonald House St Louis é uma organização sem fins lucrativos que oferece hospedagem gratuita para as famílias de crianças que recebem tratamento pediátrico na cidade. Como muitas organizações sem fins lucrativos, sua diretoria é formada por voluntários externos que doam seu tempo para a causa da Casa Ronald McDonald; a maioria dos membros da diretoria tem suas próprias agendas profissionais cheias.

Assim, organizar reuniões da diretoria para decidir sobre novas contratações representa para Beth um desafio único de agendamento. Ela precisa encontrar um horário que funcione para todos e não pode confiar em um calendário interno para fazer isso. É por isso que ela opta pelo Doodle.

Beth diz: "...nosso desafio é acomodar tantas pessoas externamente quando nem sequer temos uma ideia de suas preferências". O envio de uma enquete do Doodle permite que os participantes da reunião escolham um horário que seja conveniente para eles; Beth pode até mesmo definir um prazo de resposta, para que ela não fique esperando por confirmações de presença.

A contratação é fácil quando você agenda com o Doodle

Como qualquer profissional de RH, Beth sabe que o processo de contratação exige muito trabalho administrativo e requer muitas reuniões. Além de agendar as entrevistas em si, cada novo contratado precisa ser aprovado por várias partes interessadas, o que só pode significar uma coisa: ainda mais reuniões.

Na Casa Ronald McDonald, as novas contratações não precisam apenas de aprovação interna, mas também precisam ser aprovadas pela diretoria. Beth recorre ao Doodle para organizar cada rodada de entrevistas e para agilizar as reuniões de acompanhamento necessárias para chegar a uma decisão sobre cada nova contratação.

Desde a organização das reuniões da diretoria e o agendamento de treinamentos até o gerenciamento do processo de contratação, Beth economiza horas de trabalho com o Doodle. E, em uma organização sem fins lucrativos, cada hora conta!

Casos de uso: Recrutamento, reuniões de equipe, partes interessadas externas, reuniões individuais, sessões de treinamento, reuniões do conselho