Como o aplicativo de calendário compartilhado Doodle pode ajudá-lo a progredir

Você está cansado de marcar reuniões duas vezes, perder compromissos importantes ou fazer malabarismos com várias agendas? Se sim, um aplicativo de calendário compartilhado pode ajudar.

Ele pode manter o controle de eventos, tarefas e prazos em um local central e otimizar sua agenda.

Vejamos os benefícios de usar um aplicativo de calendário compartilhado e como você pode usar os vários recursos que o Doodle oferece para ficar em dia com sua lista de tarefas.

Benefícios de usar um calendário compartilhado on-line

Se estiver pensando em trocar seu calendário pessoal por um compartilhado, veja como um calendário compartilhado pode ser útil.

Colaboração aprimorada: Fazer malabarismos com várias programações pode ser difícil. Um calendário compartilhado pode facilitar o monitoramento de várias agendas, pois fornece uma visão geral da agenda de todos em um local central.

Com um calendário compartilhado para equipes, os membros da equipe podem visualizar e editar o mesmo calendário, facilitando o agendamento de reuniões, a atribuição de tarefas e o acompanhamento de prazos. Não há necessidade de troca de e-mails ou chamadas telefônicas. Isso torna os calendários compartilhados particularmente úteis para equipes grandes que trabalham em projetos conjuntos com frequência.

Gerenciamento de tarefas aprimorado: A atribuição de tarefas de forma aleatória pode fazer com que alguns membros da equipe fiquem sobrecarregados. Uma carga de trabalho incontrolável é uma das principais causas de esgotamento e você certamente não quer sobrecarregar sua equipe. Um aplicativo de calendário compartilhado pode ajudá-lo a evitar essa armadilha.

Com um aplicativo de calendário compartilhado, você pode acompanhar a carga de trabalho e os prazos de todos. Isso permite que você gerencie as cargas de trabalho com mais eficiência. Por exemplo, se você perceber que um determinado membro da equipe tem uma carga de trabalho pesada e várias tarefas pendentes, poderá reatribuí-las a outros para reduzir a pressão sobre essa pessoa e acelerar a conclusão das tarefas.

Sincronização entre dispositivos: Um aplicativo de calendário compartilhado permite sincronizar seu calendário em vários dispositivos, para acessar sua agenda em qualquer lugar, a qualquer momento.

Isso pode ser particularmente útil se você estiver sempre em movimento. Por exemplo, se você estiver fora do escritório e achar que vai se atrasar para uma reunião, poderá reagendá-la em seu smartphone.

Lembretes e notificações: Pode ser fácil esquecer compromissos importantes ao lidar com várias tarefas e correr atrás de prazos. Deixar de comparecer a compromissos importantes pode arruinar sua reputação com os clientes. Pior ainda, isso pode resultar em grandes perdas se os clientes romperem o relacionamento com você porque você não compareceu.

Um aplicativo de calendário compartilhado pode enviar lembretes e notificações para todos os seus dispositivos, permitindo que você se mantenha atualizado com todos os seus compromissos.

Recursos de calendário compartilhado do Doodle

Manter-se em dia com várias agendas pode ser cansativo, mas o aplicativo calendário compartilhado certo pode facilitar muito o gerenciamento de cargas de trabalho, tarefas e compromissos. Aqui estão vários recursos que o Doodle oferece que podem facilitar a otimização das agendas.

Integrações: As pessoas usam diferentes ferramentas de calendário para gerenciar suas agendas. Para manter todos na mesma página, independentemente da ferramenta de calendário, o Doodle integra-se perfeitamente a vários aplicativos de calendário, como Google Calendar, Outlook Calendar e Apple Calendar.

Ele também se integra a ferramentas populares de videoconferência, como Zoom, Google Meet e Webex, para que você possa adicionar facilmente links de vídeo a reuniões virtuais. Além disso, se você quiser automatizar seu agendamento, o Doodle pode permitir que você faça isso com facilidade, pois se conecta perfeitamente ao Zapier.

Página de agendamento: Embora um calendário pessoal permita que você se mantenha atualizado sobre seus compromissos pessoais, ele não permite que outras pessoas marquem compromissos com você. Conectar seu aplicativo de calendário preferido ao Doodle pode permitir que as pessoas marquem compromissos diretamente em seu calendário, graças à Booking Page.

Ele permite que você defina seus horários disponíveis e compartilhe um link com os convidados, que podem selecionar um horário de reunião que seja conveniente para eles. Além disso, o Doodle enviará lembretes às pessoas que fizerem reservas com você para que elas não se esqueçam dos compromissos.

Sincronização automática: Depois de conectar seu aplicativo de calendário compartilhado preferido ao Doodle, ele sincronizará automaticamente vários eventos nos calendários dos seus dispositivos. Alguns eventos que o Doodle sincroniza automaticamente incluem:

Reservas da página de agendamento que outras pessoas fazem com você e que você faz com outras pessoas

Reuniões 1:1 que você agenda e que outras pessoas reservam com você

Enquetes de grupo nas quais você votou

A sincronização desses detalhes pode permitir que você se mantenha na mesma página com clientes e colegas que agendam reuniões com você, mesmo quando você estiver em trânsito.

Simplifique sua agenda com o Doodle

Fazer referência cruzada a vários calendários para monitorar tarefas, prazos, cargas de trabalho e compromissos pode ser incrivelmente difícil. Com as ferramentas de calendário compartilhado do Doodle, você pode coordenar facilmente várias agendas com seus clientes e colegas.

Cansado de fazer malabarismos com vários calendários e de perder reuniões importantes? Comece a usar o Doodle hoje mesmo. Não é necessário cartão de crédito.