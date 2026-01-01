जब सरकारी एजेंसियाँ स्थानीय समुदायों के साथ काम करती हैं, तो सहयोग सर्वोपरि होता है। आंतरिक विभाग की एक सरकारी एजेंसी के डेरियन मेयहॉर्न ने हमसे इस बारे में बात की कि Doodle कैसे उन बैठकों को सुगम बनाता है, जो समुदाय-आधारित पर्यावरणीय पहलों को जमीन पर उतारती हैं।

बाहरी बैठकों की बड़ी संख्या से निपटना मुश्किल है।

प्रत्येक वर्ष, एजेंसी को संघीय वित्त पोषण के रूप में 70 मिलियन डॉलर तक प्राप्त होते हैं, जिन्हें वह स्थानीय अनुदान आवेदकों को आवंटित करती है। सफल आवेदकों को वित्तीय सहायता परिचय बैठक में भाग लेना अनिवार्य है। एजेंसी असफल आवेदकों के साथ भी फीडबैक सत्र आयोजित करती है।

डेरियन कहते हैं, 'हमारे पास जो हम "डीब्रीफिंग्स" कहते हैं, वे होती हैं। हम उनसे फोन पर बात करते हैं, उन्हें एप्लिकेशनों के माध्यम से बताते हैं कि सुधार के लिए किस तरह के अवसर हैं।' इस मात्रा में बाहरी एक-एक परामर्शों का समय तय करना एजेंसी के लिए बड़ी सिरदर्दी था, जब तक कि उन्होंने Doodle का उपयोग शुरू नहीं किया।

मिनटों में सैकड़ों बैठकें आयोजित करें

पहले Doodle Premiumएजेंसी अपनी बैठकें पुराने तरीके से आयोजित कर रही थी: '...कोई हमारे कैलेंडर देखता, कई अलग-अलग समय सुझाता, और फिर उन्हें सभी को ईमेल कर देता... ईमेल टैग का यह खेल करने का तरीका बस पूरी तरह से बोझिल था।'

Doodle Premium का उपयोग करके जो समय वे बचाते हैं, उससे एजेंसी की टीम अपने असली काम पर ध्यान केंद्रित कर सकती है: स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर पर्यावरणीय पहलों को लागू करना। डेरियन कहते हैं, 'यह हमें उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है जिन पर हमें वास्तव में ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है।'

Doodle 1:1 बाहरी भागीदारों और ग्राहकों के साथ परामर्श को तेज करता है।

चाहे वे एक सफल आवेदक को अनुदान की व्यवस्थाओं के बारे में मार्गदर्शन कर रहे हों, या एक असफल आवेदक को उनकी फंडिंग अनुरोध में सुधार करने के लिए सलाह दे रहे हों, एजेंसी की अधिकांश बैठकें बाहरी हितधारकों के साथ 1:1 बैठकें होती हैं। Doodle 1:1 एजेंसी को कई 1:1 बाहरी बैठकों को सरल और लचीले ढंग से आयोजित करने की सुविधा देता है। डेरियन के अनुसार, '...1:1 की कार्यक्षमता वास्तव में सबसे अच्छी रही है...यह वास्तव में बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है।'

उपयोग के मामले: टीम बैठकें, बाहरी हितधारक, एक-एक बैठकें, नियुक्तियाँ