Quando as agências governamentais trabalham com comunidades locais, a colaboração é fundamental. Darion Mayhorn, de uma agência governamental do Departamento do Interior, falou conosco sobre como o Doodle agiliza as reuniões que fazem com que as iniciativas ambientais baseadas na comunidade saiam do papel.

Lidar com um grande volume de reuniões externas é difícil

A cada ano, a agência recebe até 70 milhões de dólares em fundos federais, que são alocados para candidatos a subsídios locais. Os candidatos aprovados devem participar de uma reunião de iniciação ao auxílio financeiro. A agência faz questão de conversar com os candidatos que não obtiveram êxito.

Darion diz: "Temos o que chamamos de reuniões de esclarecimento. Falamos com eles por telefone e os orientamos sobre os aplicativos e sobre as oportunidades de melhoria que existem". O agendamento de consultas individuais externas nesse volume era uma grande dor de cabeça até que a agência começou a usar o Doodle.

Organize centenas de reuniões em minutos

Antes do Doodle Premium, a agência organizava suas reuniões à moda antiga: '...era alguém olhando nossos calendários, pensando em vários horários diferentes e enviando-os por e-mail para todos... Era completamente complicado fazer esse jogo de etiqueta por e-mail'.

Com o tempo que economizam usando o Doodle Premium, a equipe da agência pode se concentrar em seu verdadeiro trabalho: colaborar com as comunidades locais na implementação de iniciativas ambientais. Darion diz: "Isso nos permite focar nas coisas em que realmente precisamos nos concentrar".

O Doodle 1:1 acelera as consultas com parceiros externos e clientes

Quer você esteja acompanhando um candidato bem-sucedido pela logística do subsídio ou aconselhando um candidato malsucedido sobre como melhorar sua solicitação de financiamento, a maioria das reuniões da agência são reuniões individuais com partes interessadas externas. O Doodle 1:1 permite que a agência organize várias reuniões externas 1:1 de forma simples e flexível. De acordo com Darion, "... a funcionalidade 1:1 tem sido a melhor... tem funcionado muito bem".

