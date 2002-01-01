Quando le agenzie governative lavorano con le comunità locali, la collaborazione è fondamentale. Darion Mayhorn di un'agenzia governativa del Dipartimento degli Interni ci ha parlato di come Doodle semplifica le riunioni per far decollare le iniziative ambientali basate sulla comunità.

Gestire un gran numero di riunioni esterne è difficile

Ogni anno, l'agenzia riceve fino a 70 milioni di dollari di fondi federali, che poi assegna ai richiedenti di sovvenzioni locali. I candidati selezionati devono partecipare a una riunione di avvio degli aiuti finanziari. L'agenzia si impegna a fare un debriefing con i richiedenti non selezionati.

Dice Darion: "Abbiamo quello che chiamiamo "debriefing". Ci sentiamo al telefono con loro, li guidiamo attraverso le domande e le opportunità di miglioramento". Programmare le consulenze esterne one-to-one a questo volume era un grosso problema fino a quando l'agenzia non ha iniziato a usare Doodle.

Organizzare centinaia di riunioni in pochi minuti

Prima di Doodle Premium, l'agenzia organizzava le riunioni alla vecchia maniera: "... qualcuno guardava i nostri calendari, proponeva una serie di orari diversi e poi li inviava via e-mail a tutti... Era completamente macchinoso, il modo in cui facevamo questo gioco di e-mail".

Grazie al tempo risparmiato con Doodle Premium, il team dell'agenzia può concentrarsi sul suo vero lavoro: collaborare con le comunità locali per realizzare iniziative ambientali. Dice Darion: "Ci permette di concentrarci sulle cose su cui dobbiamo davvero concentrarci".

Doodle 1:1 velocizza le consultazioni con partner e clienti esterni

Sia che si tratti di accompagnare un richiedente che ha ottenuto una sovvenzione nella sua logistica, sia che si tratti di consigliare a un richiedente che non l'ha ottenuta come migliorare la sua richiesta di finanziamento, la maggior parte delle riunioni dell'agenzia sono incontri 1:1 con le parti interessate esterne. Doodle 1:1 permette all'agenzia di organizzare più riunioni esterne 1:1 in modo semplice e flessibile. Secondo Darion,"... la funzionalità 1:1 è stata la migliore... ha funzionato molto bene".

Casi d'uso: Riunioni di team, stakeholder esterni, incontri individuali, appuntamenti