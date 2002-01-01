Wenn Regierungsbehörden mit lokalen Gemeinschaften zusammenarbeiten, ist Zusammenarbeit der Schlüssel. Darion Mayhorn von einer Regierungsbehörde im Innenministerium hat mit uns darüber gesprochen, wie Doodle die Treffen rationalisiert, die gemeindebasierte Umweltinitiativen auf den Weg bringen.

Die Bewältigung einer großen Anzahl von externen Treffen ist schwierig

Jedes Jahr erhält die Behörde bis zu 70 Millionen Dollar an Bundesmitteln, die sie dann an lokale Antragsteller für Zuschüsse vergibt. Erfolgreiche Antragsteller müssen an einem Financial Aid Initiation Meeting teilnehmen. Die Agentur legt gro�ßen Wert auf eine Nachbesprechung mit abgelehnten Bewerbern.

Darion sagt: "Wir haben so genannte Nachbesprechungen. Wir telefonieren mit ihnen, gehen mit ihnen die Bewerbungen durch und sagen ihnen, welche Verbesserungsmöglichkeiten es gibt". Die Planung von externen Einzelgesprächen in dieser Größenordnung bereitete der Agentur großes Kopfzerbrechen, bis sie Doodle einsetzte.

Hunderte von Meetings in wenigen Minuten organisieren

Vor Doodle Premium organisierte die Agentur ihre Meetings auf die altmodische Art und Weise: "... jemand sah sich unsere Kalender an, suchte nach verschiedenen Terminen und schickte diese dann per E-Mail an alle... Es war einfach total umständlich, wie wir dieses Spiel mit dem E-Mail-Tag betrieben haben.

Durch die Zeit, die sie mit Doodle Premium sparen, kann sich das Team der Agentur auf ihre eigentliche Arbeit konzentrieren: die Zusammenarbeit mit den Gemeinden bei der Umsetzung von Umweltinitiativen. Darion: "So können wir uns auf die Dinge konzentrieren, auf die wir wirklich angewiesen sind.

Doodle 1:1 beschleunigt die Beratungen mit externen Partnern und Kunden

Ob sie einen erfolgreichen Antragsteller durch die Förderlogistik begleiten oder einen abgelehnten Antragsteller beraten, wie er seinen Antrag verbessern kann - die meisten Treffen der Agentur sind 1:1-Gespräche mit externen Akteuren. Mit Doodle 1:1 kann die Agentur einfach und flexibel mehrere 1:1-Meetings mit externen Akteuren organisieren. Darion meint: "... die 1:1-Funktion ist eigentlich das Beste... sie hat sich wirklich bewährt.

