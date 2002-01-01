Lorsque les agences gouvernementales travaillent avec les communautés locales, la collaboration est essentielle. Darion Mayhorn, d'une agence gouvernementale du ministère de l'Intérieur, nous a expliqué comment Doodle rationalise les réunions qui permettent aux initiatives environnementales communautaires de démarrer.

Il est difficile de gérer un grand nombre de réunions externes

Chaque année, l'agence reçoit jusqu'à 70 millions de dollars de financement fédéral, qu'elle attribue ensuite à des demandeurs de subventions locaux. Les candidats retenus doivent assister à une réunion d'initiation à l'aide financière. L'agence met un point d'honneur à faire un débriefing avec les candidats non retenus.

Darion explique : "Nous avons ce que nous appelons des débriefings. Nous les appelons au téléphone, nous leur expliquons les demandes et les possibilités d'amélioration. La programmation de consultations externes individuelles pour un tel volume était un véritable casse-tête jusqu'à ce que l'agence commence à utiliser Doodle.

Organiser des centaines de réunions en quelques minutes

Avant Doodle Premium, l'agence organisait ses réunions à l'ancienne : "...il fallait que quelqu'un regarde nos calendriers, trouve un tas d'heures différentes, puis les envoie par e-mail à tout le monde... C'était complètement encombrant, la façon dont nous faisions ce jeu d'étiquettes par e-mail".

Grâce au temps gagné avec Doodle Premium, l'équipe de l'agence peut se concentrer sur son véritable travail : collaborer avec les communautés locales à la mise en œuvre d'initiatives environnementales. Darion ajoute : "Cela nous permet de nous concentrer sur les choses sur lesquelles nous devons vraiment nous concentrer".

Doodle 1:1 accélère les consultations avec les partenaires et clients externes

Qu'il s'agisse d'accompagner un candidat retenu dans la logistique des subventions ou de conseiller un candidat non retenu sur la manière d'améliorer sa demande de financement, la majorité des réunions de l'agence sont des réunions individuelles avec des parties prenantes externes. Doodle 1:1 permet à l'agence d'organiser plusieurs réunions externes 1:1 de manière simple et flexible. Selon Darion, "...la fonctionnalité 1:1 a été la meilleure...elle a très bien fonctionné".

Cas d'utilisation : Réunions d'équipe, parties prenantes externes, réunions individuelles, rendez-vous