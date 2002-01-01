Cuando los organismos gubernamentales trabajan con las comunidades locales, la colaboración es clave. Darion Mayhorn, de una agencia gubernamental del Departamento de Interior, habló con nosotros sobre cómo Doodle agiliza las reuniones que ponen en marcha iniciativas medioambientales basadas en la comunidad.

Gestionar un gran volumen de reuniones externas es difícil

Cada año, la agencia recibe hasta 70 millones de dólares en financiación federal, que luego asigna a los solicitantes locales de subvenciones. Los solicitantes seleccionados deben asistir a una Reunión de Iniciación a la Ayuda. La agencia se esfuerza por informar a los solicitantes rechazados.

Dice Darion: "Tenemos lo que llamamos reuniones informativas. Nos ponemos al teléfono con ellos, les guiamos a través de las solicitudes, qué tipo de oportunidades hay para mejorar'. Programar consultas individuales externas con este volumen era un quebradero de cabeza hasta que la agencia empezó a utilizar Doodle.

Organizar cientos de reuniones en minutos

Antes de Doodle Premium, la agencia organizaba sus reuniones a la antigua usanza: '...era alguien que miraba nuestros calendarios, proponía un montón de horas diferentes y luego las enviaba por correo electrónico a todo el mundo... Era completamente engorroso, la forma en que estábamos haciendo este juego de la etiqueta del correo electrónico'.

Con el tiempo que ahorran utilizando Doodle Premium, el equipo de la agencia puede centrarse en su verdadero trabajo: colaborar con las comunidades locales en la puesta en marcha de iniciativas medioambientales. Según Darion, "nos permite centrarnos en las cosas en las que realmente tenemos que centrarnos".

Doodle 1:1 acelera las consultas con socios externos y clientes

Ya sea acompañando a un solicitante seleccionado en la logística de la subvención, o asesorando a un solicitante no seleccionado sobre cómo mejorar su solicitud de financiación, la mayoría de las reuniones de la agencia son reuniones 1:1 con partes interesadas externas. Doodle 1:1 permite a la agencia organizar múltiples reuniones externas 1:1 de forma sencilla y flexible. Según Darion,'... la funcionalidad 1:1 ha sido realmente la mejor... ha funcionado realmente bien'.

Casos de uso: Reuniones de equipo, interlocutores externos, individuales, citas