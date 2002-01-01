Når offentlige myndigheder arbejder med lokalsamfund, er samarbejde nøglen. Darion Mayhorn fra et regeringsorgan i indenrigsministeriet talte med os om, hvordan Doodle strømliner møder, der får lokalsamfundsbaserede miljøinitiativer op at stå.

Det er svært at håndtere en stor mængde eksterne møder

Hvert år modtager agenturet op til 70 millioner dollars i føderal finansiering, som det derefter tildeler lokale tilskudsansøgere. Vellykkede ansøgere skal deltage i et Financial Aid Initiation Meeting. Agenturet gør meget ud af at debriefe med ansøgere, der ikke har fået støtte.

Darion siger: "Vi har det, vi kalder debriefinger. Vi taler i telefon med dem, vi gennemgår ansøgningerne og ser på, hvilke muligheder der er for forbedringer. At planlægge eksterne en-til-en-konsultationer i dette omfang var en stor hovedpine, indtil bureauet begyndte at bruge Doodle.

Organiser hundredvis af møder på få minutter

Før Doodle Premium organiserede bureauet deres møder på den gammeldags måde: "... det var nogen, der kiggede på vores kalendere, fandt på en masse forskellige tidspunkter og derefter sendte dem ud til alle ... Det var bare helt uoverskueligt, den måde vi gjorde det på med e-mail-tag.

Med den tid, de sparer ved at bruge Doodle Premium, kan teamet på bureauet fokusere på deres egentlige arbejde: at samarbejde med lokalsamfund om at implementere miljøinitiativer. Darion siger: "Det giver os mulighed for at fokusere på de ting, vi virkelig har brug for at fokusere på".

Doodle 1:1 fremskynder konsultationer med eksterne partnere og kunder

Uanset om det drejer sig om at hjælpe en ansøger, der har fået støtte, med logistikken eller rådgive en ansøger, der ikke har fået støtte, om, hvordan de kan forbedre deres ansøgning, er størstedelen af agenturets møder 1:1-møder med eksterne interessenter. Doodle 1:1 giver agenturet mulighed for at arrangere flere 1:1 eksterne møder på en enkel og fleksibel måde. Ifølge Darion: "... har 1:1-funktionaliteten faktisk været den bedste ... det har fungeret rigtig godt.

Anvendelsesområder: Teammøder, eksterne interessenter, en-til-en-møder, aftaler